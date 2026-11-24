Śródmieście Nowy pomysł na słynny pustostan w centrum Warszawy Katarzyna Kędra |

Kamienica po Empiku wymaga generalnego remontu Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

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Kamienicy przy Nowym Świecie 15/70 w Warszawie od czterech lat pozostaje pustostanem. Coraz bardziej wstydliwym, bo lokalizacja prestiżowa, a budynek zabytkowy i elegancki, jeden z symboli powojennej odbudowy stolicy. W dodatku należący do państwa.

W 2022 roku wyniósł się stąd salon Empiku, ponieważ firma nie zaakceptowała dużej podwyżki czynszu. Spółka nie mogła się również dogadać w właścicielem w kwestii remontu zabytkowego budynku.

Za czasów wojewody Konstantego Radziwiłła zdecydowano, że powstanie tam wydziału obsługi urzędu wojewódzkiego. Ale oferty na remont okazały się zbyt wysokie, a kolejnemu wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu ta koncepcja się nie podobała. Budynek wrócił pod skrzydła stołecznego ratusza, który chciał go wydzierżawić na 10 lat. Przetarg jednak wstrzymano, bo pojawił się pomysł, by umieścić tam Narodowe Centrum Kultury. Wkrótce i ten plan porzucono.

Chcą tu przenieść bibliotekę

W ostatnich dniach pojawiła się inna instytucja, chętna na dzierżawę kamienicy.

"Główna Biblioteka Lekarska informuje, że na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów Prezydent m.st. Warszawy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego, wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2026 r. o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Głównej Biblioteki Lekarskiej" - potwierdził nam sekretariat GBL.

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie powstała w czerwcu 1945 roku. To państwowa instytucja podlegająca Ministerstwu Zdrowia. Jej dyrektor jest powoływany przez resort. Główna siedziba mieści się przy Chocimskiej 22. Z jej zbiorów mogą korzystać w czytelni wszyscy zainteresowani tematyką medyczną.

Biblioteka chciałaby wydzierżawić budynek przy Nowym Świecie na 30 lat. Tu chciałaby przenieść swoje zbiory.

Wojewoda się nie zgadza

Biblioteka czeka na decyzję wojewody. Ale ten, jak się dowiadujemy, nie jest przychylny tej propozycji. Chodzi o kwestie związane z remontem.

"W związku z brakiem wystarczających gwarancji finansowych przedstawionych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki, potwierdzających możliwość sfinansowania remontu budynku oraz dostosowania go do planowanej działalności, wojewoda mazowiecki nie wyraził zgody na jego wydzierżawienie" - przekazała nam rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła.

Rzeczniczka przypomniała, że budynek stanowi własność Skarbu Państwa, a Główna Biblioteka Lekarska zwróciła się do wojewody mazowieckiego z wnioskiem o wydzierżawienie całego budynku na okres 30 lat.

Ratusz czeka na pieniądze

W stołecznym ratuszu zapytaliśmy, jak wygląda sprawa z finansowaniem remontu kamienicy.

Marzena Gawkowska z urzędu miasta przypomniała, że Zarząd Mienia Skarbu Państwa w lipcu 2026 roku wystąpił do wojewody mazowieckiego o dotację na remont budynku (w ten sposób finansowane są remonty nieruchomości państwowych, pozostających w zarządzie ratusza). - Dotychczas wniosek nie został rozpatrzony - przyznała Gawkowska.

- Nie zapadła decyzja w sprawie docelowego przeznaczenia nieruchomości przy ulicy Nowy Świat 15/17. Budynek będzie służyć celom publicznym i obecnie trwają rozmowy z potencjalnie zainteresowanymi instytucjami publicznymi. Ostateczne decyzje, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, zostaną podane do publicznej wiadomości - zapowiedziała urzędniczka.

Ratusz potrzebuje 3,7 miliona złotych, aby wykonać niezbędne prace, opisane w wytycznych pokontrolnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczą one głównie elewacji budynku. Za kompleksowy remont ma odpowiadać docelowy najemca, który będzie mógł dostosować go do swoich potrzeb.

Nowy Świat 15/17, przez lata Empik Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Propagandowy symbol odbudowy

Budynek przy Nowym Świecie 15/17 powstał w latach 1948-51, na miejscu dwóch zniszczonych w trakcie wojny kamienic. Budowa miała wymiar propagandowy. Miał to być "gmach godny wielkiego dzieła, jakie prowadzi Naczelna Rada Odbudowy Warszawy". Z tego powodu na elewacji wykuto charakterystyczny napis: "Cały naród buduje swoją stolicę".

Łącznik z sąsiednim budynkiem ozdobiono mozaiką przedstawiającą scenę zamachu na Café Club, kawiarnię tylko dla Niemców, która działała w tej okolicy w czasie okupacji.

Po oddaniu nowego obiektu do użytku, w 1950 roku był on czasowo wykorzystywany przez Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki, ostatecznie stał się siedzibą otwartego 22 lipca 1951 roku, jednego z pierwszych w Warszawie, Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki (ze skróty wyewoluowała potem nazwa Empik).

Współcześnie budynek był też świadkiem starcia uczestników marszu narodowców z policją 11 listopada 2020 roku. Wydarzenie nazwano później ironicznie "bitwą pod Empikiem".