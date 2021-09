Wypadek w czasie konferencji prasowej w białym miasteczku. Jedna osoba nie żyje

W czasie konferencji prasowej w białym miasteczku doszło do wypadku. Ranny w głowę mężczyzna został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego odwołali zaplanowane na sobotę wydarzenia.

W tłumie doszło do wypadku. Ciężko ranny w głowę został mężczyzna. Natychmiast udzielono mu pomocy, po czym karetka zabrała go do szpitala. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do samookaleczenia. W tym zdarzeniu został poszkodowany mężczyzna w wieku około 70 lat. Został zabrany do szpitala - informował przed południem Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodawał, na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.