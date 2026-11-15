Śródmieście Usuwają betonowe zapory, autobusy wracają na stałe trasy Oprac. Katarzyna Kędra |

Warszawa. Trwa ustawianie zapór przy Krakowskim Przedmieściu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn, UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dodatkowe bariery zostały ustawione zgodnie z rekomendacją policji, po tragicznych wydarzeniach w Krakowie.

"Obecnie, także po uzgodnieniu ze stołeczną policją, ratusz zdecydował o przywróceniu przejazdów na drogach łączących się z Krakowskim Przedmieściem, na odcinku Miodowa-Świętokrzyska w dni powszednie. Ze względów bezpieczeństwa na weekendy i przy okazji imprez i wydarzeń odbywających się w tym rejonie, betonowe zapory będą ponownie rozstawiane" - zapowiedział w niedzielę stołeczny ratusz.

Betonowe zapory będą wracać w weekendy i przy okazji imprez Betonowe zapory znikają z dróg łączących się z Krakowskim Przedmieściem Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn, UM Warszawa Betonowe zapory znikają z dróg łączących się z Krakowskim Przedmieściem Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn, UM Warszawa Betonowe zapory znikają z dróg łączących się z Krakowskim Przedmieściem Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn, UM Warszawa

Od poniedziałku 16 listopada na swoje stałe trasy wróci komunikacja miejska: autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dodatkowe zapory w centrum Warszawy. Zwiększone siły i środki służb

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.