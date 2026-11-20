Śródmieście Betonowe zapory wracają na Krakowskie Przedmieście. Będą zmiany w ruchu

Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn, UM Warszawa

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Stołeczny ratusz poinformował w piątek, że względów bezpieczeństwa, a także w związku z imprezami i wydarzeniami organizowanymi w rejonie Traktu Królewskiego, betonowe zapory będą ponownie rozstawiane. W wybrane weekendy piesi będą mogli poruszać się po ulicy zabezpieczonej barierami.

Zmiany zaplanowano na dwa listopadowe weekendy: 21 i 22 listopada oraz 28 i 29 listopada.

Trakt Królewski ponownie zostanie zabezpieczony betonowymi zaporami Trakt Królewski ponownie zostanie zabezpieczony betonowymi zaporami Źródło zdjęcia: Cezary Warś, UM Warszawa Trakt Królewski ponownie zostanie zabezpieczony betonowymi zaporami Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn, UM Warszawa Trakt Królewski ponownie zostanie zabezpieczony betonowymi zaporami Źródło zdjęcia: Cezary Warś, UM Warszawa

Autobusy na objazdach

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w ruchu zmienią się także trasy autobusów komunikacji miejskiej. Linie 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz N44 pojadą objazdem przez Plac Piłsudskiego.

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Zmiany na ulicach wokół Starówki

Ograniczenia w ruchu będą obowiązywać również w rejonie Starówki. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne zmieniana jest organizacja ruchu na kilku ulicach w tej części miasta.

"W te dni na ulice: Podwale, Senatorską - od Miodowej do Podwala, Kapitulną, Kilińskiego i Długą - od Placu Krasińskich w stronę Nowego Miasta, wjadą tylko mieszkańcy, taksówki i służby miejskie" - przypomniał ratusz.