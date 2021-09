Drzewa w centrum zamiast betonu i asfaltu. Posadzili pierwsze ze 118

118 dużych drzew zostanie posadzonych w centrum Warszawy do końca tego roku. W poniedziałek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i jego zastępca Michał Olszewski posadzili kilka pierwszych.

- Do grudnia, w ścisłym centrum miasta, do tej pory szarym i zdominowanym przez beton i asfalt, pojawi się prawie hektar zieleni. To więcej niż powierzchnia boiska piłkarskiego – mówił w poniedziałek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na briefingu prasowym.