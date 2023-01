Czy da się odzyskiwać ciepło ze ścieków? Umowa na poszukiwanie rozwiązania podpisana

PGNiG TERMIKA S.A. to kolejny, po Veolia Energia Warszawa, partner, z którym Wodociągi Warszawskie będą współpracować w tym zakresie. Rzecznik prasowy MPWiK Marek Smółka przekazał, że to pierwszy etap opracowywania technologii. Docelowo zakłada się montaż pomp wykorzystujących ciepło ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków "Czajka", "Południe" i "Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.