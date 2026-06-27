Śródmieście Beczkowozy, miejsca chłodu i kurtyny wodne. Gdzie szukać wytchnienia od upału Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Tomasz Wasilewski o upałach w mieście Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W Warszawie stanęło pięć beczkowozów z wodą pitną - w weekend ich liczba wzrośnie do 7, a dodatkowe 12 pojawi się podczas imprez plenerowych.

Warszawa gotowa na upały Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Beczkowozy z warszawską kranówką ustawiono w najchętniej odwiedzanych punktach miasta m.in. na Placu Zamkowym, przy Pomniku Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, przy skrzyżowaniu Nowego Światu i Smolnej, na Placu Defilad oraz Placu Konstytucji, także przy ulicy Bagatela (przy wejściu do Łazienek Królewskich) i przy Floriańskiej obok Bazyliki św. Floriana. Woda będzie dostępna codziennie w godzinach 10.00–18.00.

W Warszawie do dyspozycji spragnionych jest 20 miejskich poidełek.

Zraszacze i miejsca chłodu

Na terenie Warszawy ustawiono też 19 zraszaczy wodnych. Pojawiły się w popularnych lokalizacjach, takich jak okolice palmy na Nowym Świecie, Plac Trzech Krzyży, Plac Zamkowy czy Plac Konstytucji, zamontowano zraszacze emitujące orzeźwiającą mgiełkę wodną, ich liczba będzie stopniowo zwiększana.

Warszawa gotowa na upały Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Przygotowano także tzw. miejsca chłodu. "W ten weekend w 17 dzielnicach będą funkcjonować klimatyzowane, ogólnodostępne pomieszczenia, w których można odpocząć od wysokich temperatur i bezpiecznie się schłodzić" - przekazał ratusz.

W całej Warszawie działa ich 150. Są to biblioteki, domy kultury czy urzędy, w których można odpocząć od upału i schronić się przed wysokimi temperaturami w klimatyzowanych pomieszczeniach. Część z nich będzie dostępna także w nadchodzący weekend.

Pełna lista lokalizacji beczkowozów, poidełek, czy miejsc chłodu dostępna jest w serwisie mapowym miasta.