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Śródmieście

Dyrektorka Muzeum Literatury rezygnuje ze stanowiska

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Muzeum Literatury w Warszawie
Marta Cienkowska o projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie Beata Michalec poinformowała o swojej rezygnacji ze stanowiska. Radna Koalicji Obywatelskiej pełniła tę funkcję pół roku. Zarząd Województwa Mazowieckiego mianował ją, mimo sprzeciwu Ministerstwa Kultury. Michalec twierdzi, że "stała się celem nagonki".

"Granica między merytoryczną krytyką a psychiczną przemocą została drastycznie przekroczona. Wyczerpały się możliwości obrony w rzeczywistości, w której fakty nie mają znaczenia, a medialny wyrok wydaje się przed wysłuchaniem argumentów. Dlatego podjęłam najtrudniejszą decyzję w moim życiu zawodowym: składam rezygnację z funkcji Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie" - napisała między innymi w emocjonalnym wpisie na Facebooku Beata Michalec.

"Robię to z jednym, jasnym komunikatem: moja rezygnacja to protest przeciwko niszczeniu ludzi i ich dorobku. Stałam się celem zorganizowanej, bezwzględnej nagonki" - zaznaczyła.

O potwierdzenie tej decyzji i dalsze kroki co do powołania nowego dyrektora poprosiliśmy biuro prasowe marszałka województwa mazowieckiego. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Muzeum Literatury w Warszawie
Muzeum Literatury w Warszawie
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Powołana w atmosferze skandalu

W styczniu informowaliśmy, że radna Koalicji Obywatelskiej Beata Michalec została powołana na dyrektorkę Muzeum Literatury w atmosferze skandalu. Michalec była wicedyrektorką podległego marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi (PSL) Muzeum Niepodległości, wcześniej pracowała w oświacie. Z oficjalnego biogramu wynika, że wśród jej zainteresowań jest przede wszystkim historia, szczególnie historia Warszawy, a niekoniecznie literatura.

W 2024 roku startowała w konkursie na szefową Muzeum Literatury, ale nie udało się. Przegrała wówczas z doświadczoną menedżerką kultury i byłą dziennikarką, związaną z Muzeum Historii Polski Agnieszką Celedą. Władze Mazowsza zignorowały jednak wyniki konkursu i powołały Michalec na pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Literatury.

Zgodnie z prawem taką funkcję można sprawować maksymalnie rok. Dlatego pod koniec 2025 roku zorganizowano drugi konkurs, obsadzając większość komisji osobami z kręgów KO i PSL, które wskazały Beatę Michalec. Votum separatum zgłosiło dwoje członków komisji Marzanna Bogumiła Kielar i Jacek Dehnel. Ten ostatni ujawnił w mediach społecznościowych treść pisma, opisującego atmosferę i przebieg procesu rekrutacji. O sprawie zrobiło się głośno.

Z decyzją marszałka Struzika nie zgadzała się ministra kultury Marta Cienkowska (Polska 2050) - resort jest współprowadzącym muzeum. Z kolei biuro marszałka zapewniało, że konkurs na stanowisko został przeprowadzony zgodnie z przepisami.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Muzeum
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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