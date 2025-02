Bazgroły znikają z wiat

Chmielna - królestwo pseudograffiti Źródło: tvnwarszawa.pl

Zarząd Oczyszczania Miasta usuwa pseudograffiti z wiat przystankowych. Przez niecałe dwa miesiące zniknęło z 350 przystanków.

Ekipy Zarządu Oczyszczania Miasta czyszczą wiaty przez cały rok. "Tylko w tym roku usunęły bazgroły już z 350 przystanków. Natomiast mycie śmietników rozpocznie się wtedy, kiedy zrobi się cieplej i potrwa do końca jesieni" - wyjaśnił ratusz w komunikacie. Jak dodał, w zeszłym roku służby zmyły pseudograffiti z sześckiu tysięcy elementów miejskiej infrastruktury.

Identyfikację miejsc, które należy objąć sprzątaniem, prowadzą kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta, którzy monitorują stolicę pod kątem czystości. Zgłoszenia o takich miejscach są także przekazywane przez mieszkańców do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Następnie informacje te trafiają do ekip porządkowych, które zajmują się czyszczeniem.

Sprzątane przystanki, chodniki i kosze

Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość 4500 przystanków w Warszawie. "Służby miejskie przy sprzyjającej pogodzie regularnie myją wiaty, a przez cały rok zamiatają i zbierają zanieczyszczenia z czterech milionów metrów kwadratowych chodników oraz codziennie opróżniają 12,5 tysiąca koszy. Sprzątanie dotyczy także 1300 kilometrów ulic i torowisk" - wyliczył ratusz.

Powstające w różnych miejscach stolicy bazgroły nie nadają okolicy uroku. "Malunki tworzone w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, to wandalizm. Pseudograffiti negatywnie wpływa także na estetykę przestrzeni publicznej" - podkreślił ratusz. By walczyć z tym zjawiskiem w Warszawie prowadzona jest akcja Stop Bazgrołom.

W ramach tej inicjatywy od 1 stycznia 2025 roku właściciele zabytkowych kamienic (wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji) mogą składać wnioski o dofinansowanie czyszczenia elewacji w trybie ciągłym, czyli przez cały rok.

Ratusz przypomina także, że istnieje mapa z wyznaczonymi miejscami do tworzenia streetartu.