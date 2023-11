"Barierki wreszcie spod Sejmu po tych siedmiu latach znikną"

Barierki pojawiły się przed Sejmem 16 grudnia 2016 roku. Politycy ówczesnej opozycji mówili, że to odgrodzenie polityków od społeczeństwa. Dzisiaj ludzie zebrani przed Sejmem postanowili je rozmontować. Nagrania z demontażu pojawiły się między innymi na portalu X (dawniej Twitter) Obywateli RP.

"Niech żyje powrót demokracji"

"Warszawiacy spontanicznie rozbierają barierki ogradzające Sejm. I nikt nikogo nie atakuje, nikt się nie wdziera. Co za szok dla niektórych. Niech żyje powrót demokracji" - napisał w serwisie X Bogdan Olesiński, burmistrz warszawskiego Ursusa.

Kiedy barierki znikną?

Zapytaliśmy śródmiejską policję, czy interweniowała w poniedziałek przy Wiejskiej. Jej rzecznik, podinspektor Robert Szumiata zaprzeczył. Kiedy barierki znikną? Policja na razie terminu nie wskazuje. Póki co pozostają przed Sejmem, co potwierdzają zdjęcia od naszego reportera. Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl pojechał w poniedziałek po południu w okolice Wiejskiej. Okazało się, że wygrodzenia są poprzesuwane w taki sposób, że można swobodnie się pomiędzy nimi poruszać. Całkowicie jednak nie zniknęły.

Przed godziną 16 Hołownia poinformował, że odbył rozmowę z minister Kaczmarską i z komendantem Straży Marszałkowskiej. – Oni skontaktowali się z policją, ja wydałem panu komendantowi Straży Marszałkowskiej polecenie sporządzenie odpowiedniego pisma. To pismo zaraz trafi do Komendy Stołecznej Policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm, spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone - zapowiedział.