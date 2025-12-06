Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Mikołajki nad Wisłą

Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Każdy może zostać świętym Mikołajem dla seniora z Domu Pomocy Społecznej
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24
Z okazji Mikołajek Dzielnica Wisła przygotowała szereg "wodniackich" atrakcji. Wśród nich rejsy żaglówkami, szkolenie poświęcone pływaniu kanadyjkami, spotkanie miłośników zimnej kąpieli oraz sprzątanie brzegu dla dobra przyrody.

Mikołajkowe atrakcje nad Wisłą rozpoczęły się od rejsu "Mikołajkowy bieg żaglowców z manewrami łodzi wiślanych". Natomiast 7 grudnia o godzinach 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 odbędą się półgodzinne rejsy widokowe świątecznie przyozdobioną łodzią. Start i zakończenie rejsów: Dworzec Wodny WWA.

Rezerwacji można dokonać na stronie rejsywislane.pl. Organizatorem rejsów jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach projektu Dzielnica Wisła.

Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Źródło: UM Warszawa

Szkolenie i spotkanie z morsami

Również 6 i 7 grudnia o godz. 10 Warszawski Akademicki Klub Kajakowy "Habazie", dzięki współfinansowaniu ze środków miasta zaprasza do Przystani Warszawa na szkolenie "Jesień w Kanadzie", czyli nieodpłatne wydarzenie poświęcone pływaniu kanadyjkami.

W niedzielę o godzinie 10 na plaży Saskiej, jak co tydzień w tym sezonie spotyka się liczne grono morsów, których gromadzi Szkółka Morsowa Dzielnicy Wisła 2025, dołączyć może każdy, kto chce spróbować tej formy zabawy i rekreacji.

Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Źródło: UM Warszawa

Sprzątanie brzegu

Sobotę zakończy Fundacja Dom Wisły, która zaprasza na XII Barbórka środowiska Wodniackiego (Barbarkę). Miłośnicy Wisły spotykają się 18 na barce Kaskada. Gdy będą sprzyjające warunki atmosferyczne przewidziany jest także w ciągu dnia rejs po Wiśle i wspólne ognisko.

"Dla wszystkich, którzy oprócz przyjemności czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla stołecznej przyrody Dzielnica Wisła zaprasza na Wodniackie Porządki w Dzielnicy Wisła. W tym tygodniu będzie można zaopiekować się brzegami Parku Żerańskiego" - zachęca stołeczny ratusz.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Wisła
