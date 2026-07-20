Śródmieście Bagaż na torach. Trzy stacje metra wyłączone z ruchu Oprac. Katarzyna Kędra |

Metro w Warszawie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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Jak podał w poniedziałek po godz. 17 ZTM, z ruchu wyłączone są stacje: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał.

Pociągi na linii M1 kursują w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny.

Za metro uruchomiono linie Z na trasie: plac Wilsona 18 - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska - plac Konstytucji - Waryńskiego - Metro Politechnika 10.

Metro Warszawskie na Facebooku przekazało, że powodem utrudnień jest bagaż wrzucony w torowisko na stacji Centrum.

Utrudnienia w metrze Źródło zdjęcia: wtp.waw.pl

Rano wózek na torach

Rano doszło do innego zdarzenia w metrze. Na stacji Wawrzyszew na torowisko zjechał wózek dziecięcy. Chwilę później na peron podjechał pociąg, miażdżąc wózek. - Pani, trzymając dziecko na rękach, zagapiła się. Pusty wózek zjechał na tory - powiedział nam Maciej Czerski z biura prasowego metra. - Nikomu nic się nie stało - uspokoił.