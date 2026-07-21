Wrzucił plecak na tory metra. Został zatrzymany
Zatrzymany to 38-letni obywatel Ukrainy. - Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
Były utrudnienia w metrze
Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny.
Na dwie godziny wyłączono z ruchu trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał.
Uruchomiono komunikację zastępczą.
Źródło: PAP