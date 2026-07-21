Śródmieście Wrzucił plecak na tory metra. Został zatrzymany Oprac. Alicja Glinianowicz |

Metro w Warszawie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zatrzymany to 38-letni obywatel Ukrainy. - Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

Były utrudnienia w metrze

Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny.

Na dwie godziny wyłączono z ruchu trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał.

Uruchomiono komunikację zastępczą.

Plecak na torach, problemy w metrze Źródło zdjęcia: TVN24