Babcia Kasia poturbowana przed kościołem. Były szef marszu narodowców skazany

Jak przypomniała na antenie TVN24 reporterka Karolina Wasilewska, do zdarzenia doszło 25 października 2020 roku, kiedy to B. miał doprowadzić do poturbowania aktywistki. Po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny zmian w prawie aborcyjnym w całym kraju wybuchły strajki kobiet. Robert B. był jedną z osób pilnujących wejścia do kościoła św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Manifestujące tam kobiety próbowano usuwać siłą. Narodowcy szarpali tęczową torbę aktywistki. Kobieta została zepchnięta ze schodów. W sprawie złożyła do sądu prywatny akt oskarżenia.

Uzasadnienie sądu

Uzasadnienie wyroku sędzi Małgorzaty Drewin gazeta uznała za "miażdżące". - To nie oskarżony ma decydować, co jest boskie i co podoba się Bogu, oskarżony ma przestrzegać praw do przestrzegania porządku - cytuje sędzię "Gazeta Stołeczna". - Oskarżony twierdził, że bronił kościoła, ale w ocenie sądu twierdzenia te nie znajdują aprobaty w świetle polskiego porządku prawnego. Oskarżony sam sobie określił, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. Takie działanie prowadzi do anarchizacji życia społecznego - mówiła sędzia.