Awaria statku, kapitan musiał przybić do brzegu

Mieszkaniec Warszawy poinformował strażników miejskich, którzy patrolowali Wisłę, że statek wycieczkowy ma problemy ze sterownością. Kapitanowi jednostki udało się przybić do brzegu, a pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład. A statek - wspomagany cumą asekuracyjną - udało doprowadzić się do przystani.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14.30. To wtedy do strażników miejskich, którzy patrolowali Wisłę, podpłynął łódką mieszkaniec stolicy i poinformował, że na 517. kilometrze rzeki statek wycieczkowy ma problemy ze sterownością. Funkcjonariusze ruszyli we wskazanym kierunku. W pewnym momencie - po prawej stronie Wisły - zobaczyli, jak przy brzegu ze statku na ląd schodzą pasażerowie statku. Strażnicy - wspólnie z kapitanem - sprawdzili stan silnika.