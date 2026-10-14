Śródmieście Awaria schodów ruchomych, jeżdżą tylko w górę Oprac. Dariusz Gałązka |

Schody ruchome przy trasie W-Z Źródło zdj. gł.: ZDM / Facebook

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- Zepsuła się prowadnica schodów ruchomych przy trasie W-Z. Zamówiliśmy nową, ale musimy poczekać na nią kilka tygodni. W tej chwili działa tylko jeden ciąg schodów, który jedzie w górę - poinformował rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Doprecyzował, że zepsuł się ciąg dotychczas jeżdżący w górę. Ten jeżdżący w dół został przełączony i jeździ teraz w górę. Mieszkańcy i turyści wjadą zatem nimi na Plac Zamkowy, ale już nie zjadą.

Pierwsze ruchome schody w Warszawie

Schody ruchome pod Placem Zamkowym to nadal jedna z atrakcji stolicy. Otwarte w 1949 r., były pierwszymi ruchomymi schodami w Warszawie. W ciągu ponad 50 lat istnienia nigdy nie przeszły kapitalnego remontu. W końcu w 1997 r. stanęły i przez osiem lat trwał ich remont.

Składały się z trzech biegów. Dwa jechały w górę, jeden w dół. Górny peron schodów znalazł się w Kamienicy Johna (Nowickiego), którą na potrzeby budowy schodów przedłużono o 80 cm na północ i obniżono o jedną kondygnację. Radziecka maszyneria schodów ważyła 150 ton i zajęła całe podziemia kamienicy. W pieszym tunelu, wykończonym klinkierem, prowadzącym do schodów, umieszczono dwie płaskorzeźby: „Razem w boju” i „Razem w odbudowie”, mające symbolizować przyjaźń pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Wystrój rzeźbiarski to dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza.

Co się stało z oryginalną aparaturą?

Podczas eksploatacji, w związku z brakami części zamiennych, wyłączano z użycia kolejne ciągi, które stawały się źródłem części zamiennych dla pozostałych schodów. Podczas remontu w 2005 r. zrekonstruowano tunel pieszy oraz poziom górny, w którym umieszczono wykonaną z hartowanego szkła podłogę. Ciągi zastąpiono zwykłymi schodami ruchomymi, dobudowano schody stacjonarne, obok których umieszczono pochyłą windę.

Oryginalną aparaturę schodów częściowo zezłomowano, częściowo oddano do Muzeum Techniki, a częściowo zachowano w podziemiach kamienicy – tu oglądać można dawny pulpit sterowniczy. Nowa, ważąca zaledwie 15 ton maszyneria schodów, została wyprodukowana przez firmę ThyssenKrupp.