Awaria na kolei. Pociągi z opóźnieniami, zmiany na trasach
W poniedziałek w godzinach porannych z powodu awarii urządzeń sterujących ruchem kolejowym na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w ruchu pociągów.
Opóźnienia powyżej 60 minut
"W związku z utrudnieniami pociągi mogą doznawać opóźnień powyżej 60 minut" - podały PKP Intercity.
Utrudnienia mogą być jednak większe. Pociąg "BOLIMEK" Kolei Mazowieckich ze Skierniewic do Siedlec ma już ponad 90 minut opóźnienia, a "MAŁY POWSTANIEC" relacji Łódź Fabryczna-Warszawa Wschodnia - 108 minut. Sytuację na bieżąco można monitorować na Portalu Pasażera.
W związku z awarią zmieniona została organizacja ruchu wybranych pociągów.
- IC nr 9100/1 "ZOSIA" relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacjach Skierniewice oraz Żyrardów
- IC nr 6148/9 "OLEŃKA" relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacji Żyrardów.
Na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia-Skierniewice od godziny 05:50 do odwołania uzgodniono wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity, POLREGIO oraz Koleje Mazowieckie.