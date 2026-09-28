Śródmieście Awaria na kolei. Pociągi z opóźnieniami, zmiany na trasach Oprac. Alicja Glinianowicz |

Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło wideo: Koleje Mazowieckie Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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W poniedziałek w godzinach porannych z powodu awarii urządzeń sterujących ruchem kolejowym na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w ruchu pociągów.

Opóźnienia powyżej 60 minut

"W związku z utrudnieniami pociągi mogą doznawać opóźnień powyżej 60 minut" - podały PKP Intercity.

Utrudnienia mogą być jednak większe. Pociąg "BOLIMEK" Kolei Mazowieckich ze Skierniewic do Siedlec ma już ponad 90 minut opóźnienia, a "MAŁY POWSTANIEC" relacji Łódź Fabryczna-Warszawa Wschodnia - 108 minut. Sytuację na bieżąco można monitorować na Portalu Pasażera.

W związku z awarią zmieniona została organizacja ruchu wybranych pociągów.

IC nr 9100/1 "ZOSIA" relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacjach Skierniewice oraz Żyrardów

IC nr 6148/9 "OLEŃKA" relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacji Żyrardów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Bus wjechał prosto pod pociąg. Nagranie TVN24

Na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia-Skierniewice od godziny 05:50 do odwołania uzgodniono wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity, POLREGIO oraz Koleje Mazowieckie.