Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Awaria na kolei. Pociągi z opóźnieniami, zmiany na trasach

|
Utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Skierniewice - Warszawa Wschodnia (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
Źródło wideo: Koleje Mazowieckie
Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Awaria techniczna spowodowała w poniedziałek rano spore utrudnienia w kursowaniu pociągów. Zmiany w ruchu dotyczą składów na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia.

W poniedziałek w godzinach porannych z powodu awarii urządzeń sterujących ruchem kolejowym na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w ruchu pociągów.

Opóźnienia powyżej 60 minut

"W związku z utrudnieniami pociągi mogą doznawać opóźnień powyżej 60 minut" - podały PKP Intercity.

Utrudnienia mogą być jednak większe. Pociąg "BOLIMEK" Kolei Mazowieckich ze Skierniewic do Siedlec ma już ponad 90 minut opóźnienia, a "MAŁY POWSTANIEC" relacji Łódź Fabryczna-Warszawa Wschodnia - 108 minut. Sytuację na bieżąco można monitorować na Portalu Pasażera.

W związku z awarią zmieniona została organizacja ruchu wybranych pociągów.

  • IC nr 9100/1 "ZOSIA" relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacjach Skierniewice oraz Żyrardów
  • IC nr 6148/9 "OLEŃKA" relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem postoju na stacji Żyrardów.

Na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia-Skierniewice od godziny 05:50 do odwołania uzgodniono wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity, POLREGIO oraz Koleje Mazowieckie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Utrudnienia w ruchupociągiPociągi w Warszawie
Czytaj także:
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Bez badania wpisywali pozytywny wynik. Usłyszeli 680 zarzutów
Okolice
"Łowcy głów" zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi
Był poszukiwany dwoma listami gończymi. Został zatrzymany przez "łowców głów"
Śródmieście
Mężczyzna złamał zakaz zbliżania się i trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne)
Zakaz zbliżania się do matki nie wystarczył, jest areszt
Okolice
Wypadek w Górkach (powiat garwoliński)
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
Mazowieckie
praca, sprzątnie, klamka drzwi, dezynfekcja
Zauważyli, że znikają pieniądze. Podejrzenie padło na sprzątaczkę
Wilanów
Protest w obronie koni przed Torem Służewiec
"Stop wiązaniu języków koniom". Protest przed Torem Służewiec
Mokotów
Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami Maratonu Warszawskiego
Śródmieście
Potrącenie 14-latka na hulajnodze (zdjęcie ilustracyjne)
Pouczenie dla 14-latka, mandat dla jednego z rodziców
Okolice
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. To nie był największy problem
Okolice
Komputer (zdj. ilustracyjne)
"Kupujący" wyczyścili konta sprzedających
Okolice
Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych
Protestują przeciwko powstaniu jednego, są informacje o dwóch kolejnych
Dariusz Gałązka
Zbiórka żołędzi w stołecznym zoo
Ogłosili wielką zbiórkę dla zwierząt. Nie chodzi o pieniądze
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Bieńki Karkuty
Motocyklista wiózł nastolatka, rozbili się w rowie
Okolice
Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką
"Na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu"
Okolice
Zderzenie karetki z łosiem
Karetka zderzyła się z łosiem
Okolice
Tramwaj linii 20
Tramwaje nie dojeżdżają na Boernerowo
Bemowo
Pętla Osiedle Górczewska
Autobusy wróciły na pętlę. Wkrótce dotrze tu metro
Bemowo
komputer
Cztery lata inwestował w kryptowaluty. Stracił dostęp do konta i pieniędzy
Okolice
Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol
Jeden wpadł pod samochód, drugi uderzył w budynek
Wawer
Zarzuty w sprawie rozboju usłyszały cztery osobu
Sterroryzowali i obrabowali kobiety. Czterej nastolatkowie zatrzymani
Okolice
Syreny alarmowe Warszawa
Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach
Mokotów
Anolis sabański z płockiego ogrodu zoologicznego
"Zaobserwowaliśmy na razie dwie. To dla nas duże zaskoczenie"
Okolice
Komenda Stołeczna Policji
Policja zawiadamia prokuraturę po wpisie pracownika Republiki
Śródmieście
Zderzenie na Puławskiej
"Wymusiła pierwszeństwo", uderzyła w autobus, a ten w kolejne auta
Ursynów
Z Sardynii przywieźli gekona
Z urlopu na Sardynii nie wrócili sami. On ukrył się w walizce
Praga Południe
Rok i osiem więzienia za podżeganie do przemocy wobec prokurator
10 ciosów głośnikiem. "Po prostu zmasakrował ojca"
Okolice
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Członkowie komisji wyborczej staną przed sądem
Okolice
Komputer (zdj. ilustracyjne)
15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci"
Okolice
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
"Podejrzenie, że działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych"
Okolice
41-latek kradł rowery na terenie całej Warszawy
Kradł rowery na terenie całego miasta. Ma 28 zarzutów
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki