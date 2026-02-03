Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady

Wodociągowcy pracują na Wisłostradzie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Na wysokości stadionu Legii, wyłączone są dwa środkowe pasy. Są rozkopane i widać, że działają tam wodociągowcy - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Jak podkreślił, momentami może to powodować korek dla kierowców jadących z Trasy Łazienkowskiej w kierunku Mokotowa.

Rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jolanta Maliszewska potwierdziła nam, że trwają tam prace. -Tam naprawiamy magistralę. To jest skrzyżowanie ulicy Solec z Łazienkowską, naprzeciwko Torwaru. Pracujemy tam od wczoraj i być może dziś uda się usunąć awarię - poinformowała Maliszewska. Jak przestrzegła, dwa pasy są odcinkowo wyłączone z ruchu, ale podkreśliła, że przejezdność jest utrzymana. Rzeczniczka podkreśliła jednak, że nie jest w stanie zapewnić na 100 procent, że awaria zostanie jeszcze dziś usunięta.

