Śródmieście

Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady

Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Wodociągowcy pracują na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Kierowcy jadący Wisłostradą w kierunku Mokotowa powinni się spodziewać utrudnień. Na wysokości Torwaru dwa pasy zajęli wodociągowcy pracujący nad usunięciem awarii.

- Na wysokości stadionu Legii, wyłączone są dwa środkowe pasy. Są rozkopane i widać, że działają tam wodociągowcy - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Jak podkreślił, momentami może to powodować korek dla kierowców jadących z Trasy Łazienkowskiej w kierunku Mokotowa.

Rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jolanta Maliszewska potwierdziła nam, że trwają tam prace. -Tam naprawiamy magistralę. To jest skrzyżowanie ulicy Solec z Łazienkowską, naprzeciwko Torwaru. Pracujemy tam od wczoraj i być może dziś uda się usunąć awarię - poinformowała Maliszewska. Jak przestrzegła, dwa pasy są odcinkowo wyłączone z ruchu, ale podkreśliła, że przejezdność jest utrzymana. Rzeczniczka podkreśliła jednak, że nie jest w stanie zapewnić na 100 procent, że awaria zostanie jeszcze dziś usunięta.

Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

