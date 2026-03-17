Śródmieście

Pasażer zatrzymany po awanturze w tramwaju. "Był agresywny i miał przy sobie nóż"

Podczas awantury w tramwaju jeden z pasażerów wyciągnął nóż. Mężczyzna został obezwładniony przez osoby podróżujące składem i przekazany policji. Trwa wyjaśnianie, dlaczego wdał się w kłótnię z obywatelem Ukrainy.

W poniedziałek wieczorem policja interweniowała w tramwaju w Alejach Jerozolimskich, na wysokości skrzyżowania z Kruczą. Jak opisuje rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, jeden z patroli przejeżdżał obok składu i natknął się na niepokojące zajście.

- Policjanci zauważyli, że pasażerowie tramwaju wzywają pomocy i podjęli interwencję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między obywatelem Polski a innym pasażerem (20-letnim obywatelem Ukrainy - red.) doszło do awantury. Mężczyzna był agresywny i posiadał przy sobie nóż. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - relacjonuje mł. asp. Pacyniak.

I dodaje, że 28-letni mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli także nóż i poddali go oględzinom. Czynności funkcjonariuszy spowodowały krótkotrwałe utrudnienia w ruchu tramwajowym.

Rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I chwali pasażerów tramwaju za wzorową postawę. - Zareagowali na dużą agresję. Mężczyzna został przez nich obezwładniony i przekazany policjantom, którzy znaleźli się tuż obok. Nasza reakcja była bardzo szybka, a dzięki temu, że osoby postronne zaalarmowały służby, prawdopodobnie nie doszło do poważniejszego w konsekwencjach zdarzenia - ocenia.

Badają przyczynę agresji

Zatrzymany został przewieziony do komendy na Wilczej.

- Policjanci analizują sprawę pod kątem procesowym, badają materiał dowodowy i na bieżąco go uzupełniają. Czynności mają za zadanie odtworzenie przebiegu całego zajścia. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Nie wykluczamy przedstawienia mu zarzutów - zapowiada rzecznik śródmiejskiej policji.

Na miejscu funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyzna awanturował się z obywatelem Ukrainy. Jak zaznacza mł. asp. Pacyniak, trwa weryfikowanie, czy nie było innych uczestników tego zajścia. Zastrzega przy tym, że na ten moment nie wiadomo, jakie były zamiary agresora. Jak usłyszeliśmy, jedną z branych pod uwagę hipotez jest przestępstwo na tle narodowościowym.

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Bemowo
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Okolice
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
Okolice
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Okolice
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Okolice
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Mokotów
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Okolice
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Okolice
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
Praga Południe
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
Bielany
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
Włochy
Auto dachowało na Sejmikowej
Zjechał do rowu i dachował. Był pijany
Wawer
Utrudnienia na trasie S2 po zderzeniu trzech aut
Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
Okolice
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Za to z promilami
Okolice
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
Wilanów
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
Pożar pustostanu w Wawrze
Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków
Wawer
41-latek został zatrzymany
Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok
Okolice
Pobicie w samochodzie
Dwóch z młotkiem na jednego. Bili się w zaparkowanym aucie
Okolice
Pożar w miejscowości Podgać
Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem
Okolice
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały
Wilanów
Zatrzymany 43-latek
Twierdził, że strzelał do gołębi, a nie w budynek szkoły. Areszt
Zatrzymany grafficiarz
Pomazali pociąg metra. Zarzuty i areszt dla grafficiarzy
Bielany
