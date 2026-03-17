Atak nożem w tramwaju

W poniedziałek wieczorem policja interweniowała w tramwaju w Alejach Jerozolimskich, na wysokości skrzyżowania z Kruczą. Jak opisuje rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, jeden z patroli przejeżdżał obok składu i natknął się na niepokojące zajście.

- Policjanci zauważyli, że pasażerowie tramwaju wzywają pomocy i podjęli interwencję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między obywatelem Polski a innym pasażerem (20-letnim obywatelem Ukrainy - red.) doszło do awantury. Mężczyzna był agresywny i posiadał przy sobie nóż. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - relacjonuje mł. asp. Pacyniak.

I dodaje, że 28-letni mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli także nóż i poddali go oględzinom. Czynności funkcjonariuszy spowodowały krótkotrwałe utrudnienia w ruchu tramwajowym.

Rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I chwali pasażerów tramwaju za wzorową postawę. - Zareagowali na dużą agresję. Mężczyzna został przez nich obezwładniony i przekazany policjantom, którzy znaleźli się tuż obok. Nasza reakcja była bardzo szybka, a dzięki temu, że osoby postronne zaalarmowały służby, prawdopodobnie nie doszło do poważniejszego w konsekwencjach zdarzenia - ocenia.

Badają przyczynę agresji

Zatrzymany został przewieziony do komendy na Wilczej.

- Policjanci analizują sprawę pod kątem procesowym, badają materiał dowodowy i na bieżąco go uzupełniają. Czynności mają za zadanie odtworzenie przebiegu całego zajścia. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Nie wykluczamy przedstawienia mu zarzutów - zapowiada rzecznik śródmiejskiej policji.

Na miejscu funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyzna awanturował się z obywatelem Ukrainy. Jak zaznacza mł. asp. Pacyniak, trwa weryfikowanie, czy nie było innych uczestników tego zajścia. Zastrzega przy tym, że na ten moment nie wiadomo, jakie były zamiary agresora. Jak usłyszeliśmy, jedną z branych pod uwagę hipotez jest przestępstwo na tle narodowościowym.

