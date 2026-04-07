Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Do zdarzenia doszło w wielkanocną niedzielę, 5 kwietnia, po godzinie 19 w tramwaju na wysokości Placu Bankowego.

- Doszło do awantury pomiędzy 29-letnim mężczyzną i 25-letnią kobietą, a mężczyzną w wieku 61 lat. W wyniku tego zdarzenia starszy mężczyzna odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Na miejscu znaleziono młotek

Para została zatrzymana przez policjantów. Oboje byli pijani.

- 29-latek miał w jeden promil, 25-latka - półtora promila w wydychanym powietrzu. Oboje byli wcześniej notowani. Czynności w sprawie niedzielnego zdarzenia są w toku. Zatrzymani cały czas są w dyspozycji policji. Ze wstępnych informacji wynika, że 61-latek został zraniony niebezpiecznym narzędziem - wyjaśnił Jakub Pacyniak.

Jak udało nam się ustalić, na miejscu zdarzenia znaleziono młotek, którym miał zostać zraniony 61-latek. Media informują o tym, że mężczyzna został zraniony w głowę, rękę oraz nogę.

