Śródmieście

Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem, dwie osoby zatrzymane

Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
W wyniku awantury, która wywiązała się w tramwaju między parą i 61-latkiem, mężczyzna odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Policja zatrzymała 29-latka i 25-latkę. Oboje byli pijani.

Do zdarzenia doszło w wielkanocną niedzielę, 5 kwietnia, po godzinie 19 w tramwaju na wysokości Placu Bankowego.

- Doszło do awantury pomiędzy 29-letnim mężczyzną i 25-letnią kobietą, a mężczyzną w wieku 61 lat. W wyniku tego zdarzenia starszy mężczyzna odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Na miejscu znaleziono młotek

Para została zatrzymana przez policjantów. Oboje byli pijani.

- 29-latek miał w jeden promil, 25-latka - półtora promila w wydychanym powietrzu. Oboje byli wcześniej notowani. Czynności w sprawie niedzielnego zdarzenia są w toku. Zatrzymani cały czas są w dyspozycji policji. Ze wstępnych informacji wynika, że 61-latek został zraniony niebezpiecznym narzędziem - wyjaśnił Jakub Pacyniak.

Jak udało nam się ustalić, na miejscu zdarzenia znaleziono młotek, którym miał zostać zraniony 61-latek. Media informują o tym, że mężczyzna został zraniony w głowę, rękę oraz nogę.

Czytaj też: Zaatakował kobietę z psem. Okładał ją pięściami i kopał po całym ciele

Klatka kluczowa-337326
Policjant szedł do pracy, obezwładnił i zatrzymał agresora
Źródło: TVN24

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd m.st. Warszawy

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
