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Śródmieście

Incydent po proteście. Policjantka z urazem głowy

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Incydent przy Marszałkowskiej
Incydent przy Marszałkowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Mężczyzna wracający z protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym miał zaatakować policjantkę podczas próby wylegitymowania. Funkcjonariuszka uderzyła w szklane drzwi, trafiła do szpitala. Napastnik został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Marszałkowskiej 7, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Prawicowe media przedstawiają sytuację jako "atak na biuro Adama Borowskiego". Borowski to opozycjonista z czasów PRL, w ostatnich latach związany z PiS, członek zarządu wspomnianego stowarzyszenia.

Policjantka pchnięta na drzwi

Co się zdarzyło? Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, policjanci zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, który wracał ze zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Próbował uciekać. W trakcie interwencji zaczął zachowywać się agresywnie. W pewnym momencie miał pchnąć funkcjonariuszkę na szklane drzwi. Szyba rozbiła się pod wpływem uderzenia.

Policjantka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala, a mężczyzna został zatrzymany. W pewnym momencie stracił przytomność. Odzyskał ją w karetce pogotowia. W jego kurtce policjanci znaleźli nóż.

Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie nóż
Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie nóż
Źródło zdjęcia: KSP

Komunikat policji

Do sprawy odniosła się na X Komenda Stołeczna Policji.

"Policjanci zabezpieczający zgromadzenie w alei Szucha i dbający o bezpieczeństwo jego uczestników, zauważyli w pobliżu mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie i nerwowość zwróciła ich uwagę. Mężczyzna ten w pewnym momencie zaczął oddalać się w kierunku ulicy Marszałkowskiej" - poinformowała KSP w komunikacie. Jak opisano dalej, funkcjonariusze chcieli ustalić tożsamość mężczyzny. Na widok zbliżających się mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki, wbiegając do budynku przy Marszałkowskiej.

"W środku mężczyzna zachował się agresywnie. Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy. Ranna policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej niezbędna pomoc medyczna. Policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli ujawnili nóż ukryty pod kurtką" - podała KSP.

Zatrzymany odpowie za napaść na funkcjonariuszkę policji.

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od kilku tygodni odbywają się protesty środowisk sprzeciwiających się zmianom w TK. W ostatnich dniach demonstracje towarzyszyły między innymi ślubowaniu nowego sędziego Macieja Berka. Dochodziło również do przepychanek z policją.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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