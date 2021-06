Przewodniczący "Solidarności": odsłonili pomnik bezprawnie wykorzystując logo. "Prokuratura przyjęła zawiadomienie"

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda uważa, że pomnik odsłonięty w piątek w Warszawie u zbiegu Świętokrzyskiej i Kopernika jest "nielegalny". Jak przekazał w oświadczeniu, związek - właściciel znaku i nazwy "Solidarność"- nie wyraził zgody na ich użycie. Duda poinformował, że sprawa trafiła do prokuratury.

"Dzisiejsza uroczystość u zbiegu ulic Świętokrzyskiej, Tamka i Kopernika to festiwal obłudy ludzi, którzy z demokracji, konstytucji i przestrzegania prawa zrobili sobie sztandar. Tymczasem odsłonili pomnik bezprawnie wykorzystując logo NSZZ 'Solidarność', do którego twórcy nie uzyskali prawa od właściciela" - czytamy w oświadczeniu szefa NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy wysłanym do "Tygodnika Solidarność". Pismo zostało opublikowane w portalu gazety - Tysol.pl