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Śródmieście

Po kolizji kierowca zaatakował rowerzystę. "Próbował zrzucić mój rower z mostu"

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Szarpanina między kierowcą i rowerzystą na Moście Poniatowskiego
Awantura między kierowcą i rowerzystą na Moście Poniatowskiego
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: materiały prywatne
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Nieporozumienie między uczestnikami ruchu przerodziło się w awanturę na Moście Poniatowskiego. Kierowca auta miał celowo wjechać w rowerzystę, później zaatakował go i usiłował wyrzucić jego rower do rzeki. Interweniowała policja.

Do incydentu doszło w sobotę. Pan Arkadiusz wracał z treningu z synem i kolegą. Zatrzymali się na Moście Poniatowskiego, żeby zobaczyć przelot wojskowych samolotów. Potem ruszyli w kierunku Stadionu Narodowego. Chcieli zawrócić i pojechać w okolice Wisłostrady, gdzie odbywała się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego.

Na wysokości Wału Miedzeszyńskiego rowerzysta zmieniał pasy ruchu z powodu tymczasowych oznaczeń na jezdni. Nagle usłyszał za sobą dźwięki klaksonu podążającego za nim Mini Coopera.

- Odwróciłem się i tuż za mną zobaczyłem kierowcę, który zaczął wściekle trąbić. Miałem wystawioną rękę, sygnalizując chęć skrętu w lewo i odwróciłem się do niego z gestem "co chodzi?". Wtedy kierowca dodał gazu i wjechał we mnie. Uderzył środkiem zderzaka w tylne koło roweru - relacjonuje rowerzysta.

"Próbował zrzucić mój rower z mostu"

Jak opowiada, obaj zatrzymali się. Kierowca wysiadł z auta i podszedł do niego. - Najpierw mnie uderzył, ale lekko się schyliłem, więc tylko zahaczył ręką o kask. Potem kopnął w mój rower i próbował mnie opluć. Wrócił do samochodu, jakby chciał odjechać - wspomina pan Arkadiusz.

Dodaje, że zawołał do swoich towarzyszy, żeby wezwali policję, sam stanął przed maską auta. - Wtedy kierowca znów wysiadł z pojazdu. Podszedł do mnie i próbował zrzucić mój rower z mostu - twierdzi nasz rozmówca.

Podkreśla, że zarówno on, jak i towarzyszący mu mężczyźni, nagrywali tę sytuację. W pobliżu byli też inni kierujący i piesi. - Widząc, że on wyrywa mi rower, ludzie zaczęli krzyczeć, kierowcy trąbili. Wtedy odpuścił - mówi.

Na udostępnionych naszej redakcji nagraniach widać dokładnie przebieg szarpaniny. Kierowca był wyraźnie zdenerwowany, machał rękami i wykrzykiwał do rowerzysty w języku angielskim, że ten go sprowokował i specjalnie zahamował tuż przed jego maską.

Do awantury doszło na Moście Poniatowskiego
Do awantury doszło na Moście Poniatowskiego
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Policjanci pouczyli agresywnego kierowcę

Na miejscu pojawił się wkrótce pieszy patrol policji, a w następnych minutach przyjechała załoga drogówki. - Policjanci próbowali opanować emocje kierowcy. Przez dobre pół godziny wyzywał nas i twierdził, że zajechałem mu drogę. Policja przyjęła jednoznacznie moją wersję - podkreśla pan Arkadiusz.

Komenda Stołeczna Policji potwierdza, że zdarzenie zostało rozliczone jako kolizja drogowa. Jak przekazał nam podkomisarz Kamil Sobótka, według funkcjonariuszy drogówki, kierowca Mini Coopera załamał zasady wynikające z artykułu 19 kodeksu drogowego, czyli nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go jednośladu i najechał na jego tył.

- Obaj uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi, kierowca posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Nie było konieczności wzywania zespołu ratownictwa medycznego. Kierowca został za to wykroczenie pouczony - informuje policjant. Dodaje, że otrzymał też mandat w związku ze stanem technicznym pojazdu.

Pan Arkadiusz przyznaje, że nie pierwszy raz doświadczył agresji drogowej. - Niestety jest typowa sytuacja, dlatego od razu wyciągnąłem telefon i nagrywałem. My rowerzyści spotykamy się z tym na co dzień - podsumowuje.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
roweryPolicja
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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