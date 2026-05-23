Śródmieście Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala Magdalena Gruszczyńska |

07.07.2022

Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w nocy doszło do potrącenia pieszej przy Nowym Świecie, w okolicy ronda Charles’a de Gaulle’a.

Policjanci potwierdzili tę informację. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 23.30. - Autobus linii 503 potrącił pieszą. Piesza w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. 28-letni kierujący autobusem został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zdarzenie nie miało miejsca na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku.