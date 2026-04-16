Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. – Dwa auta są zniszczone. Toyota jest po dachowaniu. Ma wystrzelone poduszki, wybitą szybę oraz wygięty dach i maskę. Skoda ma uszkodzony przód.
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.18. - Kierująca Skodą włączała się do ruchu. Zderzyła się z kierującą Toyotą, poruszającą się ulicą Kruczkowskiego. Toyota dachowała - opisał Kamil Sobótka z komendy Stołecznej Policji.
Kierujące zostały przebadane na zawartość alkoholu. - Były trzeźwe, posiadały też uprawnienia do kierowania pojazdami. Obie kobiety trafiły do szpitala - dodał policjant.
Początkowo ulica była całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, policja i nadzór ruchu. Strażacy usuwali z jezdni części od samochodów.
