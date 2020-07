Joga, rejsy łodzią, plażowanie. Atrakcje sezonu nad Wisłą

Jak informuje ratusz, plażowicze mogą wypoczywać na Saskiej, Poniatówce i plaży Żoliborz. Można wypożyczyć tam leżaki dla dzieci i dorosłych, zestawy do zabawy w piasku, koce plażowe, rakietki do tenisa, zestawy do gry w bule, piłki do rugby i siatkówki, książki oraz mapki i gry dla najmłodszych.