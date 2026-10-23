Atak tasakiem w centrum Warszawy. 37-latek usłyszał zarzut, został aresztowany

Zarzut dla 37-latka za atak tasakiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Śledztwo w sprawie czwartkowego ataku przy Nowogrodzkiej nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Policja na miejscu ataku przy ulicy Nowogrodzkiej Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Kilka ciosów tasaskiem w głowę i szyję

- W godzinach przedpołudniowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem 37-letniego obywatela Indii zatrzymanego w związku ze zdarzeniem, do którego doszło przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Mężczyzna ten usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez zadawanie kilkukrotnie ciosów tasakiem o długości ostrza siedemnastu centymetrów w głowę, szyję oraz ręce pokrzywdzonego, czym spowodował obrażenia zakwalifikowane przez lekarza medycyny sądowej jako średnie - przekazał w sobotę prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodał Skiba, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy.

W sobotę po południu sąd przychylił się do wniosku i w obawie przed ucieczką, mataczeniem, a także w związku z grożącą wysoką karą, zasądził trzy miesiące aresztu dla 37-latka. Mężczyzna podobnie jak wcześniej w prokuraturze, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

- Nie ustaliliśmy do chwili obecnej, jaki był motyw działania sprawcy, wiemy że mężczyźni się znali - przyznał prokurator. Mężczyzna przebywa w Polsce legalnie z rodziną.

Zatrzymany na parkingu

Podejrzany to 37-letni obywatel Indii. Komenda Stołeczna Policji przekazała w czwartek po południu, że został zatrzymany na Woli, na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych.

Rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak poinformował, że 37-latek "posiadał ze sobą plecak, a w tym plecaku zabezpieczony został niebezpieczny przedmiot - nóż dużych rozmiarów". Dodał, że mężczyzna był agresywny w momencie zatrzymania.

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Leszek Szymański / PAP

Motyw napastnika

Do ataku doszło w czwartek około godziny 12.30 na Nowogrodzkiej, na tyłach hotelu Novotel. 58-letni obywatel Indii został ugodzony niebezpiecznym narzędziem. Trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, 58-latek nie był przypadkowo zaatakowaną osobą. Według stacji tłem miały być rozliczenia finansowe. 37-letni obywatel Indii pracuje w branży gastronomicznej.