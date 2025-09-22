Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Zabójstwo na UW. Jest wniosek o przedłużenie obserwacji psychiatrycznej Mieszka R.

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Obrońcy Mieszka R. o przedłużeniu aresztu i badaniach psychiatrycznych
Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o przedłużenie o kolejne cztery tygodnie obserwacji psychiatrycznej Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo kobiety w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Mieszko R. od 1 września przebywa w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu koło Rzeszowa (woj. podkarpackie).

Zakładano, że zatrzymany 22-latek spędzi tutaj przynajmniej cztery tygodnie, podczas których będzie wnikliwie badany przez specjalistów. Biegli psychologowie i psychiatrzy mają za zadanie ocenić, czy 22-latek w chwili popełniania czynu był poczytalny (ta opinia jest kluczowa dla procesu). Dopuszczano, że jeśli zajdzie potrzeba, obserwacja w warunkach zamkniętych zostanie przedłużona. Prokuratura właśnie skorzystała z tej opcji.

Jest wniosek o przedłużenie obserwacji psychiatrycznej dla Mieszka R.

"Pod koniec zeszłego tygodnia Prokuratura Rejonowa - Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie skierowała wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o przedłużenie o kolejne 4 tygodnie obserwacji podejrzanego, o co zawnioskowali do Prokuratury biegli ze Szpitala w Jarosławiu" - poinformował w poniedziałek naszą redakcję Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  

Przypomnijmy, że pierwsza opinia przygotowana przez biegłych nie przyniosła rozstrzygnięcia. - Konieczna jest dalsza obserwacja Mieszka R. - informował w połowie lipca prokurator Skiba.

Zabójstwo portierki w kampusie Uniwersytetu Warszawskiego

Do brutalnego ataku siekierą na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu doszło na początku maja. 22-letni student wydziału prawa UW Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna ten w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta nie przeżyła ataku.

Podejrzany został zatrzymany. Na miejscu był funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który pomógł interweniującym pracownikom Straży Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Mieszko R. został aresztowany na trzy miesiące. Trafił początkowo na oddział psychiatryczny w Radomiu. 4 sierpnia sąd zadecydował, że przedłuża areszt dla Mieszka R. do lutego 2026 roku.

- Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to przewidujemy, że to postępowanie będzie mogło skończyć się do końca roku - przekazał wówczas Piotr Antoni Skiba. Zastrzegł, że zdecydowana większość dowodów w tej sprawie została już zgromadzona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Nowe informacje w sprawie Mieszka R. po zabójstwie na UW
Policjantka usłyszała zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Dzielnicowa z zarzutami. Za bezprawne sprawdzanie danych w policyjnym systemie 
