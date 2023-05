Atak "ostrym narzędziem", mężczyzna z raną pleców trafił do szpitala. Napastnik uciekł, trwają poszukiwania

W pobliżu placu Politechniki nieznany sprawca zaatakował mężczyznę, który został ranny w plecy. Trafił do szpitala. Trwają poszukiwania napastnika, który uciekł.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Poinformowano o ataku nożownika, do którego miało dojść po godzinie 9 w pobliżu placu Politechniki. Poszkodowany miał zostać mężczyzna.

Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I potwierdził, że do takiego ataku doszło. Funkcjonariusze informację o tym otrzymali o godzinie 9.30. - Był to atak ostrym narzędziem. Nie wiemy czy to był nóż, bo przedmiot nie został zabezpieczony - poinformował Szumiata.