Atak nożem w bloku na Powiślu. Podejrzany usłyszał trzy zarzuty
- Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu - przekazał nam w czwartek aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. - Ten mężczyzna decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy - dodał.
Zaatakował w bloku
Do ataku ostrym narzędziem doszło około południa w poniedziałek w jednym z bloków na Powiślu w Warszawie.
Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala, przeszedł operację. Jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Agresor uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go po kilku godzinach w pobliżu Dworca Centralnego.
Źródło: tvnwarszawa.pl