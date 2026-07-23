Śródmieście Atak nożem w bloku na Powiślu. Podejrzany usłyszał trzy zarzuty Alicja Glinianowicz |

Podejrzany o atak nożem trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu - przekazał nam w czwartek aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. - Ten mężczyzna decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy - dodał.

Zaatakował w bloku

Do ataku ostrym narzędziem doszło około południa w poniedziałek w jednym z bloków na Powiślu w Warszawie.

Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala, przeszedł operację. Jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Agresor uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go po kilku godzinach w pobliżu Dworca Centralnego.