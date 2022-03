Chciał pieniędzy, zaatakował nożem, ogolił się i przebrał w zaroślach. Wpadł bo jechał "na gapę"

Do napaści doszło w październiku ubiegłego roku, w jednym z parków w centrum miasta. Jak relacjonuje policja, o świcie do siedzącego tam 21-latka podszedł mężczyzna, wyjął z plecaka nóż kuchenny i zaczął mu grozić domagając się pieniędzy. - Kiedy pokrzywdzony powiedział mu, że jest bez grosza, napastnik wbił mu nóż w lewy bok klatki piersiowej łamiąc mu przy tym żebro. Chwilę później kiedy doszło do szamotaniny między mężczyznami sprawca drugi raz ugodził nożem 21-latka w to samo miejsce – mówi Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji.