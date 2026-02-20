Logo TVN Warszawa
Śródmieście

"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"

W związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza 21-latka usłyszała kolejne zarzuty
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
W ręce policjantów wpadła 21-latka, która podczas interwencji zaatakowała jednego z mundurowych. W przeszłości ta sama kobieta usłyszała zarzuty za to, że kilkadziesiąt razy informowała służby o zagrożeniach, które nigdy nie zaistniały.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, kiedy uwagę funkcjonariuszy zwróciła grupa osób w kryzysie bezdomności.

Bez powodu zaatakowała policjanta

"Podczas rutynowej rozmowy jedna z kobiet bez powodu zaczęła zachowywać się agresywnie i zaatakowała jednego z funkcjonariuszy. Została ona zatrzymana i przewieziona do komendy przy ulicy Wilczej" - podał mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście.

Zatrzymaną okazała się 21-latka, która była już doskonale znana śródmiejskim policjantom. Kobieta w ubiegłym roku "kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach, zagrażających życiu wielu osób". Jak ustaliła policja, podejrzana obserwowała z odległości działania służb, reagujące na miejscu rzekomego zdarzenia.

"Za każdym razem służby angażowały adekwatne siły i środki, w celu odpowiedniej reakcji na możliwe zagrożenie. W tamtym czasie dzięki skutecznej pracy policjantów i współpracy z prokuraturą kobieta usłyszała zarzuty" - informuje mł. asp. Pacyniak.

Teraz w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza 21-latka usłyszała kolejne zarzuty. Dodatkowo w poprzedniej sprawie nie stawiała się na wezwania organów ścigania. Decyzją sądu wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Najbliższe trzy miesiące 21-latka spędzi za kratami.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

