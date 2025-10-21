Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty

Zarzuty dla Krzysztofa B. po ataku na Wiejskiej Źródło: TVN24

44-latkowi przedstawiono zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez wywołanie pożaru (artykuł 164 paragraf 1 Kodeksu karnego) oraz naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej, chodzi o mężczyznę, który próbował go powstrzymać (artykuł 217a Kodeksu karnego). Podejrzany nie przyznał się do winy.

Jak podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, pierwszy czyn zagrożony jest karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia (w warunkach występku chuligańskiego nie może to być minimalny wymiar kary). Za drugi czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Skiba podkreślił, że choć podejrzany nie przyznał się do winy, to "nie podważał swojej obecności w tym czasie, w tym miejscu". - Złożył wyjaśnienia nie bezpośrednio opisujące zdarzenie, do którego doszło - przekazał. I dodał, że mężczyzna nie wskazywał na motywację, ale podczas przesłuchania "10-krotnie wymieniał nazwisko obecnego prezesa Rady Ministrów".

Prokuratura wnioskuje o tymczasowy trzymiesięczny areszt dla Krzysztofa B. Mężczyzna, jak zdradził rzecznik prokuratury, "jest kawalerem, z zawodu kucharzem". - Ostatnio pracował w jednej z warszawskich restauracji, wcześniej w jednym ze sklepów. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim - mówi Skiba.

Mówił o "łamaniu konstytucji"

W trakcie doprowadzenia do budynku prokuratury mężczyzna był pytany przez dziennikarzy, co nim kierowało. - Łamanie prawa - odpowiedział. - Bo został złamany artykuł konstytucji, artykuł Kodeksu karnego - dodał chwilę później. Na pytanie, czy się przyznaje, odparł, że nie. - Rzucenie, a podpalenie, to jest duża różnica - zauważył. Nie odpowiedział, czy działał sam.

Rozbita butelka przed biurem PO

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15 przed kamienicą przy ulicy Wiejskiej 12A. Mieszczą się tam między innymi siedziba Platformy Obywatelskiej i kawiarnia Czytelnik. Budynek ten znajduje się blisko Sejmu, w centrum stolicy.

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelką wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli. Efektem były osmolone drzwi i rozbite szkło. Nikomu nic się nie stało.

Krzysztof B. groził premierowi

44-latek został zatrzymany w poniedziałek rano, w swoim mieszkaniu w Łosicach pod Siedlcami.

Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany w związku z groźbami karalnymi wobec Donalda Tuska, wyrażanymi na portalu X. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Siedlcach 22 września, a Krzysztof B. został uznany za winnego i sąd wymierzył mu trzy tysiące złotych grzywny.

Policja nie potwierdziła udziału drugiej osoby w piątkowym ataku.