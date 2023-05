Jeden miał wykonać zlecenie, drugi negocjował "kontrakt". Areszty po ataku nożem w centrum stolicy

Przyjechał z Wielkiej Brytanii

Pieniądze i rodzina

- Przez dwa miesiące prokuratorzy przesyłali sobie to zawiadomienie i nie zrobili niczego, by zapobiec zamachowi. Z prokuratury w Śródmieściu sprawę wysłano do prokuratury w Sanoku. Prokuratorzy z Sanoka odesłali ją z powrotem, uznając, że nie są właściwi do prowadzenia tej sprawy. Spór o to, kto ma prowadzić śledztwo, trafił do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. I w końcu doszło do zamachu - mówią nam śledczy, prosząc o zachowanie anonimowości.