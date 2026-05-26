Śródmieście

Skażony alkohol i przejmowane mieszkania. Wyrok apelacji

Kolejne zatrzymania w sprawie "gangu trucicieli"
Prokuratura o zarzutach za zabójstwo sześciu osób (materiał z 10 stycznia 2021 roku)
Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie "gangu trucicieli", który miał podawać swoim ofiarom skażony alkohol i przejmować ich mieszkania. Sąd odwoławczy uchylił wyrok w części rozstrzygnięć i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Gang miał szukać i wybierać osoby samotne, schorowane i często uzależnione od alkoholu. Sprawdzano ich majątek - szczególnie, czy byli właścicielami nieruchomości, a następnie nawiązywano nimi kontakt, zaprzyjaźniano się. Potem pod pozorem udzielania pomocy w sprawach życiowych, członkowie gangu mieli zdobywać zaufanie i uzyskiwać pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomościami.

Wątek skażonego alkoholu

Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł w tej sprawie w lutym 2025 roku. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał wówczas Romana P. na 15 lat więzienia, Krzysztofa P. na osiem lat więzienia, a Tomasza G. na 12 lat więzienia. Z kolei notariuszkę Jolantę D.-S. i Wiesława A. sąd uniewinnił.

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wskazał, że zebrany materiał dowodowy w głównej mierze składał się z zeznań współpodejrzanego w sprawie mężczyzny, który twierdził najpierw, że jest uczestnikiem procederu, a potem świadkiem wyłudzania mieszkań.

Podkreślił, że w zebranym materiale dowodowym nie ma potwierdzenia, że osoby te umierały po spożyciu skażonego alkoholu, dlatego od tego czynu oskarżeni zostali uniewinnieni.

Sąd zaznaczył natomiast, że nie budzi wątpliwości, że proceder doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miał miejsce i brali w nim udział oskarżeni. Nie dopatrzył się jednak znamion tego, że oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej.

Apelację od tego wyroku złożyła prokuratura oraz obrońcy.

Apelacja wytknęła liczne błędy

We wtorek Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał zarzuty apelacji podniesionej przez prokuratura oraz jeden z zarzutów podniesionych przez obronę i uchylił wyrok w części rozstrzygnięć i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Natomiast Krzysztofowi P. obniżył karę więzienia do pięciu lat, wskazując m.in. na błędny opis czynu.

W ustnym uzasadnieniu sąd odwoławczy podkreślił, że rację ma prokurator, że sąd pierwszej instancji rozstrzygając w przedmiocie zarzutów dotyczących zabójstw, usiłowania zabójstw, czy też przestępstwa popełnionego przez Tomasza G., polegającego na niepowiadomieniu organów ścigania o usiłowaniu zabójstwa, dopuścił się obrazy przepisów postępowania.

Sąd apelacyjny ocenił, że sąd pierwszej instancji wybiórczo, naruszając zasady logicznego rozumowania ocenił zgromadzone dowody, co skutkowało uniewinnieniem oskarżonych od zarzucanych im czynów.

Niepełny materiał dowodowy

Sad apelacyjny zaznaczył też, że sąd pierwszej instancji oparł się praktycznie tylko na opinii toksykologiczno-lekarskiej, a nie był to jedyny dowód w sprawie, który odnosił się do przyczyn śmierci osób, które spożywały skażony alkohol.

Sąd podkreślił, że zeznania pokrzywdzonych i świadków wskazywały, że oskarżeni podawali im go.

- Nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu okręgowego, że jedynie istnienie dowodu bezpośredniego, bezsprzecznie wskazującego na zamiar i sprawstwo oskarżonego może doprowadzić do wydania wyroku skazującego - argumentował sąd odwoławczy.

Dodał, że wyrok wydano na podstawie niepełnego materiału dowodowego.

Sprawa do ponownego rozpatrzenia

Zdaniem sądu apelacyjnego uchybienia proceduralne miały również miejsce w kwestii pokrzywdzonych, w interpretacji znamion przestępstwa oszustwa, czy błędach w ustaleniach faktycznych dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej.

- Mając to na względzie sąd apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok we wskazanym wyżej zakresie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania - zaznaczył sąd.

Wyrok jest prawomocny.

Katarzyna Kędra
