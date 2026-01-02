Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"

"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
Do zatrzymania doszło w warszawskim hotelu
Źródło: KSP
Warszawska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu bossowi pruszkowskiej mafii Andrzejowi Z., ps. Słowik oraz dwóm innych mężczyznom: Michałowi D., ps. Pieprzu oraz Krzysztofowi Cz., ps. Cycek. Mężczyźni oskarżeni są o próbę wymuszenia rozbójniczego 100 tysięcy złotych.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że mężczyźni oskarżeni są o to, iż w okresie od 14 do 18 sierpnia 2025 roku, grożąc zamachem na życie lub zdrowie oraz na mienie, chcieli wymusić zapłatę 100 tys. zł rzekomego długu.

Zatrzymani na gorącym uczynku

Celu nie osiągnęli, ponieważ zostali zatrzymani na gorącym uczynku 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy (50 tys. zł).

Ani Andrzej Z., ani żaden z pozostałych mężczyzn nie przyznali się wówczas do popełnienia zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzją sądu trafili do aresztu.

Andrzej Z., ps. Słowik był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego. Był oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Miał 18 lat, gdy pierwszy raz trafił w ręce policji. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony

Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony

"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę

"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę

Ochota

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
Okolice
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu
Okolice
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
23-latek zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Okolice
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w dziesięciopiętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Okolice
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Okolice
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria wodociągowa na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Okolice
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
Okolice
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Okolice
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Okolice
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany
Okolice
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
W Polsce jest sześć nowych miast
Okolice
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzył ostatnie sekundy do Nowego Roku
Śródmieście
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki