"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis

"Pierwszy spacer po Warszawie. Przed chwilą na Krakowskim Przedmieściu…" - wpis o tej treści opublikował w niedzielę w serwisie X Andrzej Poczobut - dziennikarz, działacz opozycyjny polskiej mniejszości na Białorusi, przez pięć lat więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Poczobut opatrzył wpis zdjęciem, na którym pozuje do tablicy ze swoją podobizną ustawioną przy Krakowskim Przedmieściu. Widnieje na niej informacja o tym, że dziennikarz spędził w białoruskim więzieniu 1911 dni. Przy jego nazwisku wreszcie mógł pojawić się napis "wolny".

Pierwszy spacer po Warszawie. Przed chwilą na Krakowskim Przedmieściu… pic.twitter.com/PUvfPotN46 — Andrzej Poczobut (@poczobut) May 3, 2026 Rozwiń

Krakowskie Przedmieście to miejsce szczególne w kontekście losów więzionego przez białoruski reżim dziennikarza. Pod numerem 64 znajduje się siedziba stowarzyszenia Wspólnota Polska, organizacji pozarządowej, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą. Przed siedzibą stowarzyszenia organizowano liczne akcje solidarnościowe z Andrzejem Poczobutem.

Również w niedzielę Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie państwowe.

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Poczobut spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze 1860 dni, z czego wiele w karcerze - w całkowitym odosobnieniu i skrajnych warunkach. Więcej o tym, przez co przeszedł, w reportażu "Czarno na białym":

