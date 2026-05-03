"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis
"Pierwszy spacer po Warszawie. Przed chwilą na Krakowskim Przedmieściu…" - wpis o tej treści opublikował w niedzielę w serwisie X Andrzej Poczobut - dziennikarz, działacz opozycyjny polskiej mniejszości na Białorusi, przez pięć lat więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
Krakowskie Przedmieście - szczególne miejsce
Poczobut opatrzył wpis zdjęciem, na którym pozuje do tablicy ze swoją podobizną ustawioną przy Krakowskim Przedmieściu. Widnieje na niej informacja o tym, że dziennikarz spędził w białoruskim więzieniu 1911 dni. Przy jego nazwisku wreszcie mógł pojawić się napis "wolny".
Krakowskie Przedmieście to miejsce szczególne w kontekście losów więzionego przez białoruski reżim dziennikarza. Pod numerem 64 znajduje się siedziba stowarzyszenia Wspólnota Polska, organizacji pozarządowej, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą. Przed siedzibą stowarzyszenia organizowano liczne akcje solidarnościowe z Andrzejem Poczobutem.
Również w niedzielę Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie państwowe.
Uwolnienie Andrzeja Poczobuta
We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".
Poczobut spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze 1860 dni, z czego wiele w karcerze - w całkowitym odosobnieniu i skrajnych warunkach. Więcej o tym, przez co przeszedł, w reportażu "Czarno na białym":
