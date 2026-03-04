Logo TVN Warszawa
Śródmieście

To miejsce przerasta nawet niektórych mieszkańców. Ambasador już sobie radzi

Nowe skille ambasadora
Dworzec Centralny od strony ulicy Emilii Plater
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ambasador Irlandii w Polsce pochwalił się w mediach społecznościowych nową umiejętnością - potrafi dostać się do właściwego wyjścia w tunelach Dworca Centralnego. "No, przynajmniej w 9 przypadkach na 10" - zastrzegł Patrick Haughey.

Podziemne przejścia Dworca Centralnego bywają wyzwaniem nawet dla tych, którzy w Warszawie mieszkają od urodzenia. Turyści notorycznie gubią się w tunelach, wychodząc często nie tam, gdzie planowali. Ale są tacy, którzy sobie radzą. Wśród nich ambasador Irlandii w Polsce Patrick Haughey.

"Odblokowano nową umiejętność: Mieszkam w Warszawie tak długo, że teraz potrafię trafić właściwym wyjściem z tuneli Warszawa Centralna. (No, przynajmniej w 9 przypadkach na 10)" - napisał na X Haughey.

W komentarzach pojawiło się pytanie, czy potrafi przejść podziemiami z Centralnego w okolice "patelni" przed stacją metra Centrum (taki transfer umożliwia wtajemniczonym łącznik między peronami Warszawy Centralnej i Warszawy Śródmieście). "Udało mi się tylko raz, przez przypadek" - żartował w odpowiedzi ambasador.

Patrick Haughey jest ambasadorem Irlandii w Polsce od października 2022 roku, więc do opanowania dworcowych czeluści potrzebował nieco ponad trzech lat. Przed przyjazdem do Warszawy ten doświadczony dyplomata pracował m.in. w placówkach w Tel Awiwie, Paryżu i Moskwie.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ambassador Patrick Haughey / X

Kolej
