Śródmieście Slalomem na hulajnodze elektrycznej między autami. Nagranie Magdalena Gruszczyńska |

Lawirował na hulajnodze elektrycznej między samochodami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Działo się to w środę, po godzinie 18 w Alejach Jerozolimskich w kierunku ronda gen. Charles'a de Gaulle'a. Osoba ubrana w czarny strój, z czarnym kaskiem na głowie lawirowała na hulajnodze elektrycznej między samochodami. Dynamicznie zmieniała pasy ruchu: od lewego, przez środkowy i na prawy, i z powrotem, wciskając się przed maski samochodów.

Co wolno, a czego nie?

Taka jazda hulajnogą elektryczną jest niedozwolona. Grozi za to mandat w wysokości 300 złotych. Dopuszczalna prędkość z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 kilometrów na godzinę.

Jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów, bądź pasa rowerowego, w przypadku ich braku korzystamy z jezdni - tylko, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 kilometrów na godzinę. Ta w Alejach Jerozolimskich jest wyższa.

Gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi lub pasa dla rowerów - należy jechać po chodniku lub drodze dla pieszych, jednak prędkość trzeba dostosować do prędkości pieszego i pamiętać o jego pierwszeństwie.

O tym też należy pamiętać jadąc hulajnogą elektryczną:

Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową albo odpowiednie prawo jazdy, np. kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać takich uprawnień.

Kierujący hulajnogą elektryczną nie może przewozić pasażera.

Od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16. roku życia kierujące hulajnogą elektryczną mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego.