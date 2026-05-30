Śródmieście Tory w fatalnym stanie, remont absolutnie potrzebny. Jerozolimskie bez tramwajów

Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu

Ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich - od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona - zostanie wstrzymany 30 maja.

Marszałkowska bez tramwajów

Wymieniane będzie też skrzyżowanie torów na Rondzie Dmowskiego (tzw. krzyżownica). Z tego powodu w czasie dwóch weekendów wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej - pierwsze wyłączenie zostało wyznaczone na 13-14 czerwca (weekend).

Przez ten czas tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze - z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. Zmienią się godziny kursowania tramwajów linii 13. Będą one jeździły przez wszystkie dni tygodnia od ok. godz. 5 do ok. 23. W trakcie prac torowych nie będą kursowały tramwaje linii 25.

Tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę - jadąc z P+R Al. Krakowska, Piasków czy Nowego Bemowa, zakończą kursy na Placu Starynkiewicza.

Tramwaje linii 33 z Metra Młociny pojadą na pętlę Banacha i z Alei Niepodległości zostaną skierowane w Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką.

"Dzięki temu z Ochoty będzie bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego" - wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Na ulicach zastępcza linia autobusowa

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 - autobusy będą jeździły między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona codziennie - w godzinach szczytu w dni powszednie nawet co ok. 2 minuty.

Dodatkowo dwa razy częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158, co ok. 7,5 minuty w szczycie - jej trasa także prowadzi przez centrum, wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej.

Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwią autobusy linii Z21. Zastąpią one 521 (zmieni się oznaczenie tej linii) w kursach z Wawra do Ronda Wiatraczna i od ronda pojadą dalej Aleją Waszyngtona, Aleją Poniatowskiego do Wybrzeża Szczecińskiego i ulicą Zamoście do stacji metra. Autobusy tej linii będą się zatrzymywały na wspólnych przystankach z Z-9, co ułatwi ewentualne przesiadki. Kursy 521 do Dworca Centralnego pozostaną bez zmian.

Tramwaje dodatkowej linii 79 uzupełnią "dziewiątkę" na Ochocie, ułatwią dojazd do centrum, a na Pradze zastąpią ją w Alei Waszyngtona i na ulicy Grochowskiej.

Tramwaje linii 79 pojadą trasą: P+R Al. Krakowska, Aleja Krakowska, Grójecka, Filtrowa, Krzywickiego, Nowowiejska, Marszałkowska, Aleja "Solidarności", Targowa, Aleja Zieleniecka, Aleja Waszyngtona, Grochowska do pętli Gocławek.

"Remont absolutnie potrzebny"

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz wyjaśnił, że remont tego torowiska jest absolutnie potrzebny i nie ma możliwości dłużej go przekładać. Powodów jest kilka. Pierwszy to decyzja wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o konieczności naprawy systemu dylatacji wiaduktu i Mostu Poniatowskiego, również tych pod torowiskiem, żeby woda nie zalewała konstrukcji przeprawy.

Zaznaczył też, że szczególnie po zimie widać bardzo zużyte szyny i elementy mocowania. W związku z tym tramwaje na tym odcinku jeżdżą z ograniczoną prędkością – miejscami do 10 km/h.

Niklewicz podkreślił, że z inwestycją na torowisku tramwajarze czekali na kolejarzy i remont linii średnicowej. Ten jednak kolejny raz został przesunięty. Teraz planowany jest na lata 30.

Zaznaczył, że obecny remont nie będzie zmieniał układu drogowego. Na prośbę pogotowia ratunkowego na torowisku pozostanie nawierzchnia betonowa, by mogły nią jeździć karetki (m.in. dojeżdżając do szpitala przy Lindleya).

Po remoncie mają zniknąć ograniczenia prędkości w Alejach Jerozolimskich. Możliwe, że też na wiadukcie w rejonie Powiśla. Tramwajarze zlecili badania hałasu i jeśli po remoncie okaże się, że nie są przekroczone normy, to wystąpią o zdjęcie ograniczenia. Jeśli okaże się, że to konstrukcja wiaduktu wywołuje hałas, ograniczenia pozostaną. Tramwaje przez wyremontowany odcinek torowiska przejadą o około 2 minuty szybciej.

Remont torowiska na Moście Poniatowskiego to niejedyny, który musi zostać przeprowadzony na stołecznych przeprawach. Kolejnymi, jak przekazał Niklewicz, będą Most Śląsko-Dąbrowski i Gdański, bo tam infrastruktura tramwajowa też jest zużyta.