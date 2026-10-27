Śródmieście "Przez lata była symbolem polskiego dziedzictwa". Została zabytkiem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Źródło wideo: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki Źródło zdj. gł.: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki

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"Widok Łazienek od strony północnej" Zygmunta Vogla to jedna z ośmiu akwarel artysty, które przed II wojną światową zdobiły Pałac na Wyspie.

"Dzieło zostało nabyte w 1926 roku od Dolores 'Dolly' Stanisławowej Radziwiłłowej i przez lata było symbolem polskiego dziedzictwa. Potem, jak wiele cennych zabytków, zniknęło z naszego pola widzenia. Dziś znów jest tam, gdzie jego miejsce" - wyjaśnił w komunikacie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/ Paweł Czarnecki

Jak dodał, powrót akwareli do Polski był możliwy dzięki staraniom wielu osób z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucji, fundacji, a także osób prywatnych. W 2025 roku obraz został przekazany do Muzeum Łazienki Królewskie.

Obraz został zabytkiem

Teraz akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została wpisana do rejestru zabytków, co "oznacza dodatkową, trwałą ochronę prawną dla tego wyjątkowego dzieła".

Zygmunt Vogel dokumentował Łazienki w czasach, gdy park i pałac kształtowały się jako królewska rezydencja Stanisława Augusta. Jego akwarele to dziś nie tylko piękne obrazy, ale też cenne źródło wiedzy o wyglądzie tego miejsca.