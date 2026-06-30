Śródmieście Oblały farbą pomnik, prokuratura akceptuje wyrok, obrona chce uniewinnienia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wyrok dla aktywistek Ostatniego Pokolenia, które oblały farbą pomnik Syrenki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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W kwietniu warszawski sąd uznał za winne aktywistki Ostatniego Pokolenia oskarżone o oblanie farbą Pomnika Syreny. Wymierzył im karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na nieodpłatnych pracach społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nakazał im też wypłatę nawiązek w kwocie 33 tysięcy złotych.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ uznała, że wyrok nie jest dotknięty żadnymi wadami, które uzasadniałyby zaistnienie w sprawie jakichkolwiek względnych przesłanek odwoławczych, ani bezwzględnych. W tym stanie rzeczy odstąpiono od wniesienia apelacji w tej sprawie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Obrońca aktywistek mec. Radosław Baszuk powiedział, że dwa tygodnie temu złożył apelację w tej sprawie. - Chcemy zmiany wyroku i uniewinnienia - dodał.

Syrenka została oblana żółtą farbą Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Syrenka została oblana żółtą farbą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Zabytek w farbie

Do oblania stołecznego Pomnika Syreny doszło w marcu 2024 r. na bulwarze gen. Pattona. Jak wynika z aktu oskarżenia, dwie aktywistki Ostatniego Pokolenia uszkodziły rzeźbę syreny, nieckę fontanny i cokół, oblewając Pomnik Syreny z 1938 roku, pomarańczową farbą. Pomnik jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Prokuratura podkreśliła, że swoim czynem kobiety spowodowały straty o łącznej wartości 361 607,36 złotego. Zaznaczyła, że wysokość tej kwoty została wyliczona na podstawie stanowiska wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków i opinii biegłego z zakresu kamieniarstwa, a także jednostki odpowiedzialnej za opiekę nad rzeźbą i jej konserwację.

Proces w tej sprawie ruszył w maju 2025 roku.