Na działce przy Marszałkowskiej ma stanąć pawilon, Miasto Jest Nasze chce kontroli NIK

Na działce z drzewami i zielenią przy ulicy Marszałkowskiej, tuż obok Teatru Capitol, ma powstać dwupoziomowy pawilon gastronomiczny. Zdaniem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, to "przykład bezkrytycznego wydawania decyzji o Warunkach Zabudowy w Warszawie". - Działka jest własnością osób prywatnych, a wniosek właściciela o wydanie warunków zabudowy z 2019 roku spełniał wszystkie przesłanki wymagane przepisami prawa - odpowiada Paweł Siedlecki, rzecznik dzielnicy Śródmieście.

- Prezydent Trzaskowski obiecywał mieszkańcom zieloną Marszałkowską. Niestety po raz kolejny wyszło jak zwykle. Zamiast zieleni i drzew w miejscu, w którym jesteśmy, będzie beton i patodeweloperka. Czy prezydent Trzaskowski ma jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się dzieje w jego mieście chociażby tuż za rogiem, 250 metrów od ratusza - pytał cytowany w komunikacie prasowym Jan Mencwel z MJN.

Eryk Baczyński, członek zarządu stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, przypomniał, że na Pradze Południe w "aż 60 procentach ze skontrolowanych przez miejskie Biuro Kontroli inwestycji, wydano pozwolenia na budowę mimo niezgodności z miejscowymi planami zagospodarowania. Oznacza to, że były one wydane niezgodnie z przepisami prawa. Na Mokotowie urzędnicy wydali wuzetkę na budowę pięciopiętrowego budynku w sercu zabytkowego parku i nekropolii poległych żołnierzy. To wszystko wbrew procedowanemu planowi zagospodarowania i założeniom studium" - stwierdził.