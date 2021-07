Trójka nastolatków - aktywistów z Młodzieżowego forum LGBT+ - przypięła się do bramy Ministerstwa Edukacji i Nauki. "Przepraszamy za utrudnienia, mamy Ministra Czarnka do obalenia" - napisała organizacja na Facebooku.

Troje młodych ludzi przypięło się rano łańcuchami do bramy Ministerstwa Edukacji i Nauki w alei Szucha 25. To członkowie Młodzieżowego forum LGBT+, których organizacja wymienia z nazwiska: Laura Kwoczała, Wiktoria Magnuszewska i Franek Broda. Jak podaje "Gazeta Stołeczna", ten ostatni to siostrzeniec premiera Mateusz Morawieckiego.

"Przepraszamy za utrudnienia, mamy Ministra Czarnka do obalenia. Trójka nastolatków blokuje wejście do budynku, przypinając się do niego. Dlaczego? Jest to protest przeciwko obrzydliwej polityce nienawiści i pogardy Ministra Czarnka" - czytamy we wpisie Młodzieżowego forum LGBT+ na Facebooku.

Aktywiści trzymają w rękach tabliczki z napisami: "macie krew na rękach", "LGBT+ to ludzie", "ugruntuj swoje cnoty", "zabronili kochać, wolno się bać". - Trzy osoby siedzą centralnie na wejściu do ministerstwa. Teoretycznie są przykute do bramy łańcuchami, jednak ten łańcuch nie wygląda na zbyt solidny i łatwo byłoby go zerwać. Manifestujący puszczają czytane przez kogoś cytaty o radykalnej treśc, które wypowiedział minister Czarnek o sprawach LGBT, kobietach i religii - opisuje reporter tvnwrszawa.pl Mateusz Szmelter.

Teren został ogrodzonym policyjną taśmą. - Kilku funkcjonariuszy stoi przy aktywistach, a reszta ustawiła się wzdłuż alei Szucha. Łącznie daje to kilkunastu policjantów zaangażowanych w akcję - dodaje Szmelter.

Aktywiści LGBT przed ministerstwem edukacji Aktywiści LGBT blokują wejście do ministerstwa edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Protest aktywistów przed ministerstwem edukacji | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Tak relacjonowaliśmy Paradę Równości w Warszawie:

"To święto wszystkich, którzy są tolerancyjni" TVN24

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl