Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Aktywiści chcą zapobiec likwidacji przedszkoli. Apelują o mniejsze grupy trzylatków

|
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do stołecznego ratusza trafiła petycja z apelem o zmniejszenie liczebności grup trzylatków w przedszkolach. "To odpowiedź na liczne cięcia grup oraz zwolnienia nauczycieli przy jednoczesnym wydawaniu przez miasto ponad miliarda złotych rocznie na prywatne placówki" - przekonuje stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Coraz mniej dzieci rekrutowanych jest do miejskich przedszkoli. Dane i analizy demograficzne nie pozostawiają złudzeń: w najbliższych latach nie ma szans na poprawę sytuacji. Już teraz warszawscy urzędnicy zaczęli wygaszanie placówek. W tym roku do likwidacji wyznaczonych zostało kilka przedszkoli, w tym aż sześć w Śródmieściu, a także jedno z najstarszych przedszkoli na Saskiej Kępie "Saski Zakątek" czy "Wróbelek-Elemelek" na Bielanach.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze krytykuje tę politykę ratusza. Zdaniem aktywistów, zamiast likwidować grupy przedszkolne lub całe placówki, urzędnicy powinni wykorzystać niż demograficzny do wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania przedszkoli. Rozwiązaniem miałoby być zmniejszenie liczebności grup trzylatków.

Petycję podpisało ponad dwa tysiące osób

W czwartek przedstawiciele MJN pojawili się na Placu Bankowym, aby złożyć w ratuszu petycję w tej sprawie. Jak poinformowali, udało im się zebrać podpisy ponad dwóch tysięcy osób, które również nie zgadzają się z polityką cięć kosztów w oświacie publicznej.

- W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego apelujemy do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o umożliwienie tworzenia 15-osobowych grup dla trzylatków wszędzie tam, gdzie zbierze się taka grupa dzieci. To nasza odpowiedź na liczne cięcia grup oraz zwolnienia nauczycieli przy jednoczesnym wydawaniu przez miasto ponad miliarda złotych rocznie na prywatne placówki - mówił Jacek Grzeszak, mokotowski radny MJN, cytowany w komunikacie stowarzyszenia.

Przedstawiciele Miasto Jest Nasze przynieśli petycję do ratusza
Przedstawiciele Miasto Jest Nasze przynieśli petycję do ratusza
Źródło zdjęcia: Miasto Jest Nasze

Jako przykład aktywiści wymienili przedszkole numer 300 przy ulicy Portofino na Mokotowie. Podczas rekrutacji rodzice zgłosili 17 trzyletnich dzieci, ale dzielnica nie wyraziła zgody na utworzenie takiej grupy. Urzędnicy zaproponowali, aby część dzieci dołączyła do grupy czterolatków, a reszta poszukała innej placówki.

- Rodzice apelowali, pisali pisma. I w odpowiedzi usłyszeli, że to oni i ich negatywne podejście jest problemem. Bo dzieciom udzielają się ich złe emocje - relacjonował radny Grzeszak.

Apelują o wysłuchanie głosów rodziców

Stowarzyszenie zaznacza, że Warszawa powinna dążyć do tego, żeby jakość opieki w publicznych placówkach była konkurencyjna dla placówek prywatnych.

- Wiemy o tym, że rodzice wybierając przedszkole dla swoich dzieci, często biorą pod uwagę przede wszystkim liczebność grup. Bo determinuje to jakość opieki nad dzieckiem, hałas w sali i tak dalej. Warszawski ratusz powinien dogonić wiedzę, jaką mamy dziś na temat psychologii rozwojowej dzieci i odpowiedzieć na oczekiwania rodziców - przekonywała Agnieszka Krzyżak-Pitura, radna MJN w dzielnicy Mokotów.

Liczba dzieci zameldowanych w Warszawie
Liczba dzieci zameldowanych w Warszawie
Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Aktywiści mają żal do urzędników, że zawczasu nie przygotowali się na niż demograficzny. Oceniają, że była wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za edukację, wybrała najprostsze rozwiązanie, czyli zamykanie placówek, które nie zdołały utworzyć grup przedszkolnych. Urzędnicy odpowiadali, że zamknięcie zawsze traktują jako ostateczność.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PrzedszkoleEdukacjaOświata
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Jeżozwierz w ogródku przychodni stomatologicznej
Jeżozwierz wszedł do ogródka przychodni. "Obława" zakończyła się fiaskiem
Klaudia Kamieniarz
36-latka została zaatakowana wałkiem do ciasta
Wałkiem do ciasta okładała nową partnerkę mężczyzny
Okolice
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
16-latek na motocyklu uderzył w dwa auta. Nie żyje
Ochota
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Praktycznie cały samochód zniknął pod naczepą. Śmierć na S8
Mazowsze
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Co dalej z Mieszkiem R.? Może nigdy nie pójść do więzienia
Śródmieście
Pozostałości Kordegardy Piramidalnej w Łazienkach Królewskich
Archeolodzy odkopali w Łazienkach Królewskich pozostałości "piramidy"
Klaudia Kamieniarz
Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia
Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca oskarżony
Okolice
36-latek wpadł z workiem ziemniaków
Wybiegł ze sklepu, krzycząc: "złodziej ukradł ziemniaki"
Praga Południe
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca
Okolice
Wypadek na A2 w powiecie żyrardowskim
Trzy wypadki na A2, są ranni
Okolice
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Wracają tramwaje, więcej autobusów
Komunikacja
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne pobicie na placu zabaw
Okolice
Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111
Był biurowiec, będzie apartamentowiec
Klaudia Kamieniarz, Piotr Bakalarski
Radomska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zajść z udziałem Roberta Bąkiewicza (zdjęcie ilustracyjne)
Jest skarga na decyzję w sprawie awantury z udziałem Bąkiewicza
Radom
"Wyścig słoni" na S7
"Wyścigi słoni" na S7
Okolice
Badanie alkomatem
Stracił auto i będą sprawdzać, czy jest trzeźwy
Okolice
W weekend asfaltowanie na Pradze Południe i Woli (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace, utrudnienia w wielu miejscach
Ulice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
Okolice
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy
Klaudia Kamieniarz
Spółdzielcza Farma MOST
Przypomną miejsca, które "karmiły" Warszawę
Mokotów
Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy
Incydent na Lotnisku Chopina. Pasażerowie wbiegli na drogę kołowania
Włochy
Awaria kasowników w komunikacji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec wakacji, zmiany w komunikacji miejskiej
Komunikacja
Policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o serię agresywnych zachowań wobec swojej sąsiadki
Połamała sąsiadce żebra i nos, szklaną butelką biła po głowie
Mokotów
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista zatrzymany. Odpowie za atak nożem na ulicy
Praga Północ
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Dwa miesiące nocnej prohibicji w Warszawie. Dane policji
Alicja Glinianowicz
Pościg policyjny w Zielonce (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg za mężczyzną. Padły strzały
Okolice
Kobieta jadąca hulajnogą elektryczną znajdowała się pod wpływem alkoholu
Jechała hulajnogą po alkoholu. Do domu wróciła pieszo, z mandatem w kieszeni
Okolice
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Policja weszła do mieszkania, a tam trzech Rosjan i nielegalna broń
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki