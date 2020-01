Akt oskarżenia za atak na bulwarach. "Przygodna ofiara i przygodny napastnik"

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który zdaniem policji dopuścił się brutalnego pobicia na bulwarach. Ofiara pobicia miała złamaną żuchwę i wybity ząb. Podejrzany nie przyznawał się do winy. Biegły antropolog stwierdził jednak z dużym prawdopodobieństwem, że to ta osoba.

Co się wydarzyło?

Do ataku doszło 26 maja przy ulicy Wioślarskiej 6 około godziny 4 nad ranem. Kilku maturzystów poszło na bulwary świętować zakończenie egzaminów. Tam doszło do wymiany zdań z grupą osób. Nagle przechodzący bulwarami mężczyzna, który zupełnie nie miał związku z kłótnią, podszedł do jednego z maturzystów i z całej siły uderzył go pięścią w twarz.