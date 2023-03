Akt oskarżenia po napaści na senatora Karczewskiego

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P. Mężczyzna w grudniu zeszłego roku podczas świątecznych zakupów miał zaatakować byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała 22 marca 2023 roku akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P. do Sądu Okręgowego w Warszawie.

- Paweł P. został oskarżony o to, że w dniu 15 grudnia 2022 roku w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, z uwagi na przynależność polityczną pokrzywdzonego, znieważył wyżej wymienionego (Stanisława Karczewskiego - red.) słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

- Mężczyzna oskarżony został również o to, że zastosował wobec pokrzywdzonego przemoc w postaci odepchnięcia go rękoma na wysokości klatki piersiowej, czym spowodował upadek pokrzywdzonego na podłogę, a następnie wyrwał pokrzywdzonemu z ręki jego telefon i rzucił go o podłogę, czym spowodował uszkodzenie mienia w wysokości 700 złotych - dodała prokurator.