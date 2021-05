Podpalenie mieszkania podczas marszu 11 listopada. Jest akt oskarżenia

Zniszczył pracownię artysty

Szykował się do wyjazdu

"Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż 36-latek szykował się do wyjazdu z kraju. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta" – przekazywała stołeczna policja.

Prosił matkę, by wyrzuciła kurtkę

Śledczy ustalili, że po marszu Piotr K. wrócił do rodzinnego Białegostoku. Gdy dowiedział się, że jest typowany przez policję jako sprawca pożaru, szykował się do wyjazdu do Brukseli, gdzie prowadził firmę i pracował. Mężczyzna miał poprosić matkę, by wyrzuciła kurtkę, w której był na manifestacji w Warszawie.