Jeszcze trzy tysiące wolnych miejsc na "Zimę w Mieście"

Na Mazowszu ferie zimowe rozpoczynają się już w poniedziałek 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Kolejny raz stołeczny ratusz organizuje akcję "Zima w Mieście" podczas której warszawscy uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć, które zapewniają ośrodki sportu i rekreacji, miejskie biura i urzędy dzielnic, szkoły oraz organizacje pozarządowe działające w obszarach edukacji, sportu i rekreacji, turystyki i kultury.

Dzieci znajdą opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7-8 do 16-17. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 15 złotych dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 złotych dziennie za opiekę. - Są jeszcze wolne miejsca. W tej chwili na akcję "Zima w Mieście" mamy zapisanych około pięciu tysięcy dzieci. Na oba turnusy pozostało jeszcze nieco ponad trzy tysiące wolnych miejsc - przekazała w piątek rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Zajęcia dla dzieci w reżimie sanitarnym

Zgodnie z zaleceniami ograniczone do niezbędnego minimum będzie przebywanie w FPE osób z zewnątrz, ograniczony będzie kontakt z osobami postronnymi, minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu będzie nie mniejsza niż 3,5 mkw. na osobę, przebywanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym typowych dla wypoczynku zimowego, będzie odbywać się z ograniczonym bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy, dla osób zatrudnionych podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zrobili, zapewnione będą indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk.