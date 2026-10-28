Śródmieście 17 cudzoziemców zatrzymanych. Część z nich wróci do swoich krajów Oprac. Alicja Glinianowicz |

Donald Tusk podkreśla, że cudzoziemcy popełniający przestępstwa będą deportowani Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Straż Granicza działania prowadziła na terenie Warszawy, Pruszkowa i Sulejówka. Zatrzymani cudzoziemcy to: trzech obywateli Ukrainy, trzech Gruzinów, dwie osoby z Tadżykistanu, a także Białorusi, Rosji, Chin, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Wietnamu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Kolumbii.

Brak ważnych dokumentów

"W większości przypadków podstawą zatrzymania były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli legalności pobytu. Cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, nie spełniali wymaganych warunków pobytowych lub uchylali się od wykonania wcześniej wydanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu" - wyjaśniała mjr Dagmara Bielec, rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czterech mężczyzn - dwóch obywateli Gruzji oraz obywateli Ukrainy i Kolumbii - funkcjonariusze zatrzymali bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych i aresztów śledczych. Mężczyźni przebywali tam za przestępstwa popełnione na terytorium Polski. "W związku z zagrożeniem, jakie stanowili dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, podjęto wobec nich działania zmierzające do przymusowego powrotu do krajów pochodzenia - doprecyzowała mjr Bielec.

"Zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń"

Trzeci obywatel Gruzji, który przebywał w Polsce legalnie, był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 182 dni pozbawienia wolności. "Podczas podejmowanych wobec niego czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał czynny opór. Naruszył również ich nietykalność cielesną oraz kierował pod ich adresem groźby pozbawienia życia" - przyznała rzeczniczka Straży Granicznej.

I dodała: W związku z tym wszczęto wobec niego odrębne postępowanie karne dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych oraz kierowania gróźb karalnych.

Mężczyzna trafił do aresztu.

Wobec cudzoziemców, których pobyt był niezgodny z przepisami, wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Decyzją sądów, dwie osoby umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kolejnych dwóch mężczyzn doprowadzono do granicy państwowej w ramach przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.