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Śródmieście

17 cudzoziemców zatrzymanych. Część z nich wróci do swoich krajów

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17 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Donald Tusk podkreśla, że cudzoziemcy popełniający przestępstwa będą deportowani
Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
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Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w ostatnich dniach 17 cudzoziemców. Wśród nich były osoby przebywające w Polsce nielegalnie, skazani opuszczający jednostki penitencjarne oraz poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości obywatel Gruzji.

Straż Granicza działania prowadziła na terenie Warszawy, Pruszkowa i Sulejówka. Zatrzymani cudzoziemcy to: trzech obywateli Ukrainy, trzech Gruzinów, dwie osoby z Tadżykistanu, a także Białorusi, Rosji, Chin, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Wietnamu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Kolumbii.

Brak ważnych dokumentów

"W większości przypadków podstawą zatrzymania były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli legalności pobytu. Cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, nie spełniali wymaganych warunków pobytowych lub uchylali się od wykonania wcześniej wydanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu" - wyjaśniała mjr Dagmara Bielec, rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czterech mężczyzn - dwóch obywateli Gruzji oraz obywateli Ukrainy i Kolumbii - funkcjonariusze zatrzymali bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych i aresztów śledczych. Mężczyźni przebywali tam za przestępstwa popełnione na terytorium Polski. "W związku z zagrożeniem, jakie stanowili dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, podjęto wobec nich działania zmierzające do przymusowego powrotu do krajów pochodzenia - doprecyzowała mjr Bielec.

"Zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń"

Trzeci obywatel Gruzji, który przebywał w Polsce legalnie, był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 182 dni pozbawienia wolności. "Podczas podejmowanych wobec niego czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał czynny opór. Naruszył również ich nietykalność cielesną oraz kierował pod ich adresem groźby pozbawienia życia" - przyznała rzeczniczka Straży Granicznej.

I dodała: W związku z tym wszczęto wobec niego odrębne postępowanie karne dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych oraz kierowania gróźb karalnych.

Mężczyzna trafił do aresztu.

Wobec cudzoziemców, których pobyt był niezgodny z przepisami, wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Decyzją sądów, dwie osoby umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kolejnych dwóch mężczyzn doprowadzono do granicy państwowej w ramach przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż Graniczna
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